Carmena y Beatriz Luengo reflexionan en este vídeo sobre el caso de Nevenka Fernández, la joven concejal de Ponferrada que tuvo que irse de España hace 20 años ante el escarnio público que sufrió después de denunciar al entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por acoso sexual.

"Me parece muy interesante analizar de lo que partimos, si analizamos cuáles han sido las relaciones sexuales clásicas", destaca la exalcaldesa de Madrid, que recuerda cómo en "el papel de la mujer y el hombre había ese juego de que el hombre exigía y la mujer negaba": "Esa sensación de decir que te tengo que arrancar un beso forma parte de una cultura de muchos hombres y mujeres, y eso, hace que sea muy difícil identificar las actitudes del acoso porque parte de una relación que todavía tiene muchos restos de que el hombre lleva la iniciativa".

"Por eso, es tan importante hablarlo y saber que simplemente si una mujer dice no, es no", insiste Manuela Carmena, que afirma que "hay mucha gente que piensa que ese no, no es verdad". Por su parte, Ana Pastor afirma que ese "no es no" es el "mejor resumen" de la vida de Nevenka: "Ella dijo 'no es no' y su vida se convirtió en un infierno pero le sentó en un banquillo y ganó".

Por último, Beatriz luengo destaca lo importante que es la educación sexual: "El problema es que en las canciones de hombres se habla de lo que le da placer a un hombre y las canciones de las mujeres hablan desde lo que le da placer al hombre también". "Termina la mujer siempre hablando de que el sexo maravilloso es cuando sabes hacérselo bien a el", critica la cantante, que insiste en que "es fundamental que desde el principio las relaciones sexuales sean placenteras para los dos": "Tenemos que poner sobre la mesa que las mujeres hablamos desde primera persona de lo que queremos"