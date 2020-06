El dueño de Páramo Bar de Gijón ha compartido en las redes sociales del local el mensaje de Whatsapp que ha enviado a un cliente que había molestado a una de las camareras en reiteradas ocasiones. "El respeto es indispensable en nuestro local. Si no lo tienes, si eres un retrógrado, si molestas a quién está currando, te vas a ir a tu puta casa", así de claro se muestra el hombre ante esta actitud machista.

"Si, además, eres un machista y te metes con la maldita mejor camarera del condado, no vas a volver a entrar. Es nuestra obligación el denunciar estas cosas, pública y vehementemente", ha afirmado junto a unas capturas de pantalla en las que se pueden leer los mensajes que ha enviado a este cliente.

"Es la segunda vez que se siente incómoda con tus comentarios", ha comenzado el mensaje al hombre, al que explica que, si la primera vez no le dijo nada era porque "es un buen cliente" y "todo el mundo merece una segunda oportunidad", pero ahora ha "sobrepasado el límite, no solo incordiándola en su lugar de trabajo sino con comentarios machistas como 'no tengo dinero, te pago en carnes'".

"Está muy bien alardear de ser antifascistas y de izquierdas, pero el antifascismo y el feminismo no se entienden el uno sin el otro", ha afirmado el dueño del local, que ha destacado que "los comentarios y comportamientos machistas no tienen cabida" en su espacio por lo que no le permitirán más la entrada al local. Y es que el dueño ha resaltado que "los espacios seguros" como su establecimiento "se crean" sin gente como este cliente: "Es intolerable que la camarera, que es la que más manda, se sienta incómoda por las mierdas machistas de siempre".