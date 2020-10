La fiesta de Halloween ha conseguido hacerse un sitio entre las celebraciones más populares del año en casi todo el mundo. Se espera que en los próximos días millones de personas celebren esta festividad, a pesar de las restricciones que se están extendiendo por todo el mundo para frenar la pandemia de coronavirus.

La música y el cine han mostrado siempre un gran interés por el terror, hasta el punto de que en el séptimo arte se concibe como un género por sí mismo. Por ello, la fiesta de Halloween se ha convertido en una fuente de inspiración para Hollywood, pero también para los artistas musicales.

Te mostramos las 10 mejores canciones para celebrar una fiesta de Halloween en la que no falten el terror, la risa y, sobre todo, el ritmo.

Destripando la Historia: 'El Origen de Halloween' y 'Día de Muertos', de Pascu y Rodri

Una buena idea para empezar la lista es conocer los orígenes de la fiesta de Halloween. Y, para ello, recurrimos a Álvaro Pascual y Rodrigo Septién, dos youtubers españoles conocidos como Pascu y Rodri que en los últimos años se han hecho famosos en nuestro país y gran parte de Latinoamérica gracias a su serie de vídeos musicales titulada 'Destripando la Historia'.

La serie nació de la idea de comentar en clave cómica el origen de ciertas fiestas populares, como San Valentín o la Navidad, y las historias originales de algunos cuentos que conocemos gracias a Disney, como 'La Sirenita' o 'La Bella y la Bestia'. Los vídeos cuentan con temas originales compuestos por Rodri, mientras que el dibujo corre a cargo principalmente de Pascu. Ambos ponen las voces para interpretar la canciones.

Entre sus vídeos figuran dos relacionados con estas fechas. En 'El Origen de Halloween', Pascu y Rodri explican cómo el Samaín, fiesta céltica por la que se hacía tributo a los muertos, evolucionó y llegó hasta EE.UU. a través de los migrantes irlandeses, que llevaron al ‘Nuevo Mundo’ leyendas como la de Jack O'Lantern.

En 'Día de Muertos', abordan la fiesta mexicana en la que se recuerda a los familiares que fallecieron, y el viaje que realizan las almas hasta unirse al Universo. Antes que elegir una de las dos, os recomendamos escuchar ambas. Así aprenderás sobre esta fecha mientras te diviertes con las ocurrencias de estos dos youtubers.

'Thriller' de Michael Jackson

Puede que esta aportación sea la menos original de esta lista. Sin embargo, no hay celebración completa de Halloween sin que suene esta melodía del 'Rey del Pop', que fue lanzada en 1982. La canción y su videoclip cuentan con la colaboración de Vincent Price, actor famoso por su trabajo en el cine de terror. Su repercusión fue tal que en 1984 fue nombrado entre los vídeos más violentos de la historia por la Coalición Nacional de Violencia en Televisión (CNTV en inglés), según recoge Los Angeles Times.

Sin embargo, el videoclip sería reconocido como el mejor de todos los tiempos en 1991 por el canal musical VH1 y en 1999 por la MTV. En 2009 fue introducido en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, siendo el primer videoclip en entrar en este registro, según recogía Reuters.

'Thriller' puede considerarse prácticamente un corto cinematográfico de terror de 14 minutos, y fue uno de los primeros en utilizarse como medio para potenciar la comercialización de la música en los años 80.

'Danza Macabra' de Camille Saint-Saëns

Una opción clásica para deleitarse con la música en esta fecha tan señalada es la 'Danza Macabra', un poema sinfónico compuesto en 1874 por el francés Camille Saint-Saëns, según la enciclopedia bibliográfica Biografías y Vidas.

La danza se inspira en otra composición francesa, un escrito de Henri Cazalis que habla sobre una superstición tradicional. El poema describe cómo en el día de los difuntos la misma Muerte toca su violín y hace que los esqueletos de los muertos bailen para ella hasta que canta el gallo.

'Halloween' de John Carpenter

Es innegable el importante papel que juega la música en el cine, pero lo es aún más cuando estamos hablando del género de terror. Y, ya que estamos hablando de la fiesta de los muertos, la película 'Halloween' (1978), no podía faltar en esta lista.

Su director, John Carpenter, se hizo también cargo del tema principal. Una combinación inquietante de piano, percusión y sintetizadores nos avisa de la amenaza que se cierne sobre nuestros hogares: Michael Mayers está suelto en la ciudad. Y viene a por ti.

'Tubular Bells' de Mike Oldfield, en la BSO de 'El Exorcista'

Compitiendo con la anterior como la melodía más inquietante en el cine se encuentra este extracto de la obra 'Tubular Bells' de Mike Oldfield, que fue incluida en la película 'El Exorcista' (1973).

Aunque es uno de los fragmentos más cortos dentro de toda la banda sonora del largometraje, se hizo muy popular hasta el punto de que actualmente es conocida como 'el Tema de El Exorcista'.

'Los Cazafantasmas' de Ray Parker Jr.

Existen muchos ejemplos en la línea a veces muy fina entre las producciones de terror y la comedia. Algunas películas se encuentran en este limbo de manera inconsciente, por su bajo nivel de calidad o sus guiones. Otras consiguen utilizar los clichés del género de terror para crear comedias inolvidables.

En este segundo grupo se encuentra 'Los Cazafantasmas' (1984), la historia de un grupo de neoyorquinos que, como un equipo de exterminio de plagas, se dedica a limpiar de espíritus malvados las calles de la Gran Manzana. El tema principal, compuesto por Ray Parker Jr., es otra de las necesarias en cualquier fiesta de Halloween. "Hay algo extraño en la vecindad. ¿A quién vas a llamar?".

'La Familia Adams'

No se queda atrás entre las comedias de terror las que narran las aventuras de 'La Familia Addams'. Esta disfuncional familia, unida por un poco sano gusto por la muerte y el dolor, ha tenido vida a través de los años en numerosas adaptaciones de televisión, cine y teatro. La película de 1991 es quizás la versión más conocida a nivel mundial, aunque ya en los años 60 tuvo su propia serie de televisión en EE.UU.

La melodía que iniciaba cada capítulo de esta serie acabó trasladándose a las películas y musicales que se hicieron, incluyendo la última, un largometraje de animación estrenado en 2019. Aunque se ha ido adaptando a lo largo de los años, la estructura se mantiene: un piano toca una sencilla melodía, mientras los miembros de la familia van chasqueando los dedos. Es posiblemente una de las canciones más reconocibles de Hollywood.

'Esto es Halloween' de Danny Elfman

La película 'The Nightmare Before Christmas' (1993) de Tim Burton, titulada 'Pesadilla antes de Navidad' en España y 'El extraño mundo de Jack' en Latinoamérica, gira enteramente en torno a la celebración de la fiesta de Halloween. El protagonista, Jack Skellington, sufre una crisis vital, tras la cual decide hacerse cargo de los preparativos de la Navidad… de manera no muy acertada.

La película, rodada en stop motion, contaba con las composiciones de Danny Elfman, también conocido por ser la mente detrás de la melodía inicial de 'Los Simpsons'. 'Pesadilla antes de Navidad' se inicia con la presentación de todos los habitantes de Ciudad de Halloween en 'Esto es Halloween', una secuencia grabada en la retina de todos aquellos que disfrutan con este largometraje estrenado hace casi 30 años.

'Everybody' de Backstreet Boys

Muchos se estarán preguntando qué hace la canción más conocida de la mítica boy band de los 90 en un listado de canciones de Halloween. Si eres una de estas personas, seguramente no habrás visto el videoclip oficial del sencillo lanzado en 1997, considerado una parodia del corto de 'Thriller'.

El vídeo muestra a unos jóvenes Backstreet Boys llegando a una casa a todas luces embrujada, en la que cada uno adopta el papel de un conocido monstruo de la cultura popular: Kevin Richardson se convertía en el Dr. Jeckyll/Mr. Hyde; Brian Littrell, en el Hombre Lobo; Nick Carter en La Momia; Howie Dorough, en Drácula; y A.J. McLean en el Fantasma de la Ópera.

La canción sigue animando las celebraciones 23 años después, y se ha convertido en un auténtico icono de la música pop de los años 90. 'Everybody' ha llegado a protagonizar una escena en Hollywood: la película 'Juerga hasta el Fin' (2013) de Seth Rogen y Evan Goldberg finaliza con los protagonistas alcanzando el paraíso tras el fin del mundo. Allí les esperaban los Backstreet Boys dispuestos para hacer la coreografía de su tema más universal.

'No es serio este cementerio' de Mecano

Pocos son los géneros musicales que Ana Torroja y los hermanos Cano dejaron de utilizar durante la vida del grupo 'Mecano'. Lo mismo pueden decir de las temáticas de sus canciones, que van del amor a las drogas, pasando por el fin del mundo o los homenajes a personajes históricos como Laika, la primera perra astronauta.

La mejor canción de la banda para celebrar Halloween es, sin ninguna duda, 'No es serio este cementerio' (1987). La letra comenta la rutina de las almas de un camposanto, que aseguran que se lo pasan muy bien "entre flores de colores". La melodía, lejos de ser inquietante, tiene un tono cómico y, en cierto modo, positivo ante la muerte, por lo que es perfecta para una celebración entre amigos.

Bonus: 'La pajarería de Transilvania'

No da miedo, pero esta canción seguro que despierta buenos recuerdos entre los devoradores de dibujos animados de los 90 y los 2000. La melodía inicial de la serie de animación 'La pajarería de Transilvania' todavía resuena por lo pegadizo de sus notas y por el colorido al mostrar la tienda de mascotas más monstruosa de la pequeña pantalla.