Los médicos gallegos denuncia su eventualidad laboral: "Tengo 300 contratos, no me caben ya en casa"

CREEN QUE QUIENES MÁS SUFREN SON LOS PACIENTES

Médicos de familia y enfermeros gallegos denuncian que la Xunta no los sustituye cuando no están y si lo hace es a costa de poner más horas a los fijos. Dicen que esa situación obliga los enfermos a ir a urgencias y así se colapsan los hospitales. Han presentado un recurso ante la Xunta, que por cierto no ha querido dar explicaciones a preguntas de la sexta.