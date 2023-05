Benedetta no duerme bien, tiene el sueño discontinuo y eso provoca que al día siguiente se encuentre más cansada o no logre concentrarse en el trabajo, según relata. Como ella, a casi la mitad de la población le cuesta conciliar el sueño: entre un 20 y un 48% de los españoles tiene problemas para dormir, según la Sociedad Española del Sueño.

Francisco Ferre, jefe de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, señala que los principales motivos tras estas dificultades para dormir son los trastornos mentales o los propios rasgos de las personalidad, por lo que afectan más a "personas que son muy 'preocuponas'" y "anticipadoras".

Ante el insomnio, la psicóloga clínica Ana García aconseja evitar quedarnos en la cama dando vueltas "si no conciliamos el sueño pasados unos minutos" y recomienda en su lugar levantarnos y "hacer alguna actividad que sea no muy estimulante".

Un problema que, en cualquier caso, está disparando la venta de medicamentos: entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 se vendieron 11,8 millones de cajas de fármacos sin receta para hacer frente al insomnio, 100.000 más que el año anterior y 800.000 más que el año previo. A su vez, "la venta de antidepresivos y de cualquier tipo de fármaco que sirve para apagar un poco esa ansiedad sí que se dispara", según señala el farmacéutico Fares Amer, cofundador de 'Arediana'.

En este sentido, el doctor Ferre apunta que "las personas quieren una solución rápida, inmediata" y "no van a aceptar que le propongamos una técnica de relajación". "Cuando llevas un mes así es cuando hay que echarle el ojo a eso, ir al médico y ver qué puedes ir haciendo", aconseja por su parte Amer.

Además, más allá de quienes no logran conciliar el sueño, están aquellos que se despiertan pronto, "se levantan con cierta angustia y no pueden volver a dormir". Ante esta situación, Ferrer aconseja consultar al médico "porque muy probablemente debajo de ese insomnio puede haber un trastorno como una depresión". Y es que no hay que normalizar dormir poco, porque se trata de nuestra salud.