"Me conformo sólo con saber quiénes son mis verdaderos padres"; la lucha de Merche, bebé robada durante el franquismo

El pasado de Merche Villalobos estuvo escondido en el hueco de una persiana durante 50 años hasta que su padre le confesó antes de morir, que era un bebé robado, nació en Málaga, pero de padres desconocidos: "No tengo esperanzas de encontrarlos y si los encuentro no tengo esperanzas de que quieran saber nada, sólo me conformo con saber quiénes son".

Su búsqueda es la de miles de personas que fueron separadas de sus familias en España desde 1938 hasta los años 90. Al respecto, el documental '¿Dónde estás? Les efants volés?' se ha convertido en prueba de una querella en México.

Jean Gordillo, director del documental, explica que quieren "que sea un prueba de lo que se ha hecho" y la realidad, a veces, se convierte también en ficción es lo que intenta Pablo Rivero en 'Neckan'.

El actor explica que "la película se pregunta qué habría sido del protagonista, ¿su vida hubiera sido igual?". El objetivo final es claro, saber quién eres.