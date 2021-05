Ser parte de los grupos de riesgo por edad que deberían estar vacunados no tiene por qué significar recibir la vacuna. Es el caso de Joshlin, que hace dos años consiguió la reagrupación familiar en España y que trajo desde Venezuela a sus padres de 79 y 81 años.

"Me dicen que por ser reagrupados no les corresponde la vacuna. Todos los días llamo, marco números y me dicen que no están en ningún listado", cuenta a laSexta. Otra persona que no tiene tarjeta sanitaria y que no estaba en la lista es Alberto, que defiende que "todos" deberían recibir la vacuna.

Finalmente ha accedido a ella tras la intervencion de Médicos del Mundo y profesionales de su centro sanitario. "Nosotros habíamos hecho una gestión con el centro de salud de Toledo y nos anotaron en una lista que nos irían llamando. Afortunadamente nos han llamado", explica.

Decenas de organizaciones han reclamando a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el acceso universal a la vacunación. Al no haber en España un protocolo común, cada comunidad autónoma tiene situaciones distintas.

Marta Mendiola, responsable de Trabajo sobre Salud de Amnistía Internacional, denuncia que se está "produciendo una violación del derecho a la salud muy importante y muy grave en un contexto de crisis sanitaria". Joshlin cree que se trata, ni más ni menos, que un "derecho a la vida", siendo mantener la lucha el único camino para llegar a la vacuna.