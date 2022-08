España ya no es monógama, según un estudio de JOYclub que sostiene que el 60 % de los encuestados prefiere tener una relación sexualmente abierta. Sin embargo, el estigma continúa: dos de cada 10 no se lo contarían a nadie por el miedo al que dirán. En concreto, el 18% asevera que no se lo contaría a sus familiares y amigos por miedo al qué dirán.

Entretanto, el 12% personas encuestadas prefieren el poliamor. Sin embargo, las relaciones abiertas son un concepto algo nuevo y que no todos entienden. En concreto, una relación abierta es una relación en la que los dos miembros de la pareja pueden, bajo un previo acuerdo, tener relaciones sexuales con otras personas.

Lo importante es, por tanto, estar de acuerdo. Para evitar conflictos necesitamos tener responsabilidad afectiva. Tal y como explica la sexóloga Natalia Cachafeiro, "hay que tener en cuenta qué queremos y qué podemos aportarnos el uno al otro. Los famosos límites también entrarían aquí".