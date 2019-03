Más de 28.000 parejas homosexuales se han casado desde la aprobación de la ley hace diez años

España cumple una década desde que se legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo, un paso más en la igualdad de derechos de los españoles. Desde entonces, se han casado en nuestro país 28.310 parejas.

Emilio y Carlos llevan 40 años juntos pero en un par de semanas celebrarán su décimo aniversario como matrimonio. Todavía recuerdan como si fuera ayer aquel 11 de julio en el que se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en casarse en España.

Según Emilio, se enteraron de que serían los primeros en casarse "seis horas antes de la boda". Aquel día pasaron a formar parte de la historia, pero la suya, como la de tantos otros, no ha sido fácil. Emilio asegura que "antes del matrimonio había muchas cosas que te recordaban que eras un ciudadano de segunda clase".

Es lo que les pasaría a Marta y a Cristina, pareja con un hijo en común, si no estuvieran casadas una de las dos perdería todos sus derechos como madre para cuidar de su hijo Unai. Como explica Marta, el niño "no sería hijo de las dos, sería sólo hijo de la madre biológica y no llevaría los apellidos de las dos. En temas legales, si a mí me pasara algo ella no figuraría como madre".

La ley del matrimonio igualitario ha facilitado que 28.310 parejas del mismo sexo se hayan casado en España en esta década. Un gran paso para adquirir derechos también en el caso de perder a un gran amor. Esta norma, aprobada por el gobierno de Zapatero, hace que el proceso de enviudar evite el desamparo legal.

Federico Armenteros, de la Fundació 26 de diciembre insiste en que en el caso de enviudar, estar casado hace que "no te puedas echar de la casa que has pagado tú, y también te queda la pensión de viudedad". Una normativa que ha permitido que la igualdad de derechos sea una realidad desde hace diez años.