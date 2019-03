Más de 2.000 personas exigen en Zaragoza la limpieza integral del río Ebro

Entre pitos, música, sonidos de cencerros, cantos y diversas pancartas mostradas por varios pueblos afectados, la marcha ha partido de la plaza de Aragón, tras el lema "Por la limpieza integral del río Ebro", para concluir en la plaza del Pilar, y ha contado también con afectados de poblaciones de Navarra, como Tudela o Buñuel, y de La Rioja.

Una de las coorganizadoras de la marcha, Asunción Bustillo, ha explicado a los medios de comunicación que su exigencia es que el río "se limpie de manera integral", que si hace falta un dragado puntual, se haga, y que se limpien las riberas que sea necesario para que el Ebro pueda fluir "por donde siempre ha fluido" y no llegue a sus casas y campos, que "no es donde tiene que estar".

Junto a ella, la otra coorganizadora, Sandra Díez, también vecina de Novillas, ha señalado que en su población existen tramos del río que están "totalmente ciegos por acumulación de gravas y troncos que dejan las propias avenidas", por lo que ha reclamado "medidas urgentes". En su caso, tiene la planta baja de su casa "totalmente destrozada" como consecuencia de la última crecida.

Aunque la manifestación estaba desvinculada de los partidos políticos, en la misma han tomado parte alcaldes de poblaciones afectadas por las inundaciones que llevan "más de 25 años luchando por este problema", ha recordado Bustillo, quien ha resaltado, no obstante, que "ahora es la gente la que está en la calle".

Desde Asire, la asociación creada tras la plataforma que lanzaron Bustillo y Díez en Facebook en febrero para dar visibilidad a este problema, se ha mandado la convocatoria de esta manifestación "a todos los ayuntamientos" relacionados con el Ebro, "desde que nace hasta donde desemboca, y a los presidentes de las seis comunidades autónomas", ha dicho Bustillo.

El evento creado en Facebook tiene en la actualidad unas 5.000 personas que han confirmado su asistencia a la marcha y algo más de 16.000 invitados. Con respecto a las ayudas a los afectados aprobadas por las administraciones, ha apuntado que, por ahora, estas personas únicamente tiene "un papel con un sello de registro de entrada", con el que no saben "lo que va a pasar" porque "cada vez hay más volumen de daños y el dinero es limitado y no habrá reparto para todo el mundo".

"Ojalá me equivoque", ha dicho Bustillo. Durante la marcha se han recogido firmas exigiendo la limpieza del río que se presentarán "en todas las administraciones competentes" en este asunto, ha anunciado.

"El río no inunda nuestros pueblos, catedráticos, ecologistas y políticos son los expertos que nos meten el agua en nuestros campos y casas", "Monzalbarba se moja", "Pina de Ebro, no más inundaciones" o "Cabañas de Ebro por un cauce amplio y limpio" son algunas de las pancartas que portaban los participantes en esta marcha, que han proferido cantos como "Que no se diga, que no se note, Xavier de Pedro se nos esconde", en referencia al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.