Ana Pastor pregunta a Manuela Carmena por la "telaraña" que tejen los acosadores como el exalcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, al intentar desacreditar a sus víctimas, en este caso Nevenka Fernández.

"Hemos avanzado muy poco en esa sensación de entender la relación amorosa como algo tan absolutamente diferente", destaca la exalcaldesa de Madrid, que afirma que le alucina que la gente siga hablando de "medias naranjas": "Yo lo odio, siempre insisto en que todos somos naranjas únicas, no medias". "La cantidad de insultos que muchas mujeres dicen que 'no' y que esto se ha acabado porque no tienen más interés en continuar", afirma indignada Manuela Carmena.