Conducir por el centro de Madrid será más complicado en 2024 para los coches más contaminantes. Desde este 1 de enero de 2024 ha entrado en vigor la nueva fase de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad, que prohíbe la entrada y circulación a todo el término municipal de Madrid a una serie de vehículos.

Estos coches son los vehículos turismo con clasificación ambiental A de las categorías por criterio de utilización 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterreno), que a fecha 1 de enero de 2022 no hayan cumplido los requisitos de encontrarse domiciliados en la ciudad de Madrid en el Registro de Vehículos y figuren de alta en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Madrid.

Es decir, estará prohibido circular a todos aquellos coches que no tengan etiqueta ni estén empadronados, con una primera fase de aviso para todo el municipio en la que no habrá multas hasta el 30 de junio. No obstante, las cámaras de la M-30 y su interior acaban este periodo el 14 de enero.

Los vehículos sin etiqueta ambiental son los diésel matriculados antes del año 2006 o gasolina previos al año 2000. Las cámaras también han aumentado, pasando de 257 cámaras a añadir otras 207 a partir de enero. Estas medidas también afectarán a los turistas.

Se estima que, en toda la Comunidad de Madrid, hay hasta 1,2 millones de coches que no podrán circular por estas zonas. Los vehículos que se quedan sin restricciones son los coches que tengan etiquetas B, C, ECO y CERO.

Los coches con etiquetas B y C solo tendrán limitación a la hora de circular cuando entren en las zonas ZBEDEP de Distrito Centro y Plaza Elíptica, donde solo pueden acceder en algunos supuestos.

Las multas por incumplir estos accesos se mantienen en 200 euros, con una reducción del 50% por pronto pago.