Casi dos semanas sin saber dónde están las pequeñas Anna y Olivia, de 1 y 6 años, desaparecidas en Tenerife. Mientras, la madre de las niñas sigue difundiendo imágenes para que todo el mundo tenga en sus retinas las caras de sus hijas. Piden máxima difusión y toda la colaboración ciudadana para dar con el paradero de sus hijas.

Las dos pequeñas desaparecieron el pasado 27 de abril y un juzgado ya ha abierto diligencias contra su progenitor, Tomás Gimeno, por un presunto delito de secuestro, después de que este no las entregara a su madre a la hora acordada. Además, le dijo por teléfono que no volvería a ver a sus hijas ni a él.

Posteriormente, Salvamento Marítimo descubrió la embarcación del padre a la deriva, a dos kilómetros de la costa y con restos de sangre en su interior, que no corresponden a las niñas. Además, se halló la sillita de retención de vehículos perteneciente a la familia flotando en el mar.

En uno de sus últimos mensajes en redes sociales, la madre de las pequeñas pide a su expareja, también desaparecido, que "desista" y que no las haga sufrir. "Que el padre, por favor, desista y no les haga sufrir porque ellas no tienen culpa de nada y estarán queriendo verme desesperadamente. Como cualquier niño a su madre", ha escrito.

Así se expresaba en una carta difundida a través del perfil de Twitter de la Asociación SOS Desaparecidos, en la que agradecía "al mundo entero la increíble colaboración" en la búsqueda de sus hijas. La madre agradecía también el apoyo policial y la difusión a través de las redes sociales y mantiene la esperanza de encontrar a las menores con vida.

"Tengo esperanza de que las encontraremos y puedan volver a mis brazos", expresaba en la misiva, en la que sostiene que "todos juntos y unidos podemos encontrar a Olivia y a Anna".

Trece días sin respuestas

El operativo de búsqueda de las niñas Anna y Olivia y de su padre, Tomás G., comenzó tras notificarse su desaparición el 28 de abril, pues las hermanas debían haber sido devueltas a su madre a las 21.00 horas del día anterior.

Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis acerca de su paradero e indagan sobre aspectos como los últimos movimientos de Tomás G. el martes 27 de abril antes de que se le viera por última vez en la Marina de Santa Cruz, de donde zarpó con su barco sobre las 23.30 horas de ese día.

El barco apareció a la mañana siguiente a la deriva frente a las costas de Güímar y desde entonces se busca por mar, tierra y aire a Tomás G. y las niñas.