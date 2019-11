Nada se sabe sobre el paradero de Marta Calvo, la joven de 25 años desparecida el pasado 7 de noviembre en la localidad valenciana de Manuel, en la comarca de la Ribera Alta.

La joven había quedado con un desconocido con el que había contactado a través de una página de citas en internet y ambos fijaron el encuentro para la noche del 6 de noviembre.

Marta, como medida de seguridad, envió la ubicación del punto exacto de la cita a su madre como ya había hecho en anteriores ocasiones. Ella no volvió a conectarse al Whatsapp después de enviar la geolocalización y el teléfono aparecía como apagado o fuera de cobertura, por lo que su madre se desplazó a la comisaría de la Guardia Civil para interponer una denuncia.

Su último rastro es de las 5:55 de la madrugada y la sitúa en la vivienda alquilada de un hombre de nacionalidad argentina en el mismo pueblo, Manuel.

La desaparición la investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira y la Comandancia de Valencia ha asignado el caso al grupo de Homicidios. De momento, la investigación no ha dado frutos y es que ningún vecino del municipio, que tiene menos de 2.500 habitantes, vio a Marta aquella noche.

Los agentes también analizan la existencia de alguna cámara de vigilancia que haya podido captar los movimientos de la joven aquella noche y también registra las llamadas y mensajes que tuvo la víctima en las horas previas a desaparecer.

Según ha informado 'Levante-EMV', la Benemérita va a volver a rastrear varias zonas en el municipio y sus alrededores para recabar alguna pista sobre su paradero. En estas nuevas batidas, se utilizarán perros adiestrados para la detección de personas.

Pura Atienza, alcaldesa de Manuel, ha explicado en declaraciones a Antena 3 que no conocían al vecino con el que supuestamente quedó Marta y que no saben con exactitud desde cuando estaba residiendo en el pueblo: "No conocíamos a este vecino, no tenemos noticias de cuando empieza a vivir aquí".

Además, apunta que la Guardia Civil ha comunicado al consistorio que deben "trabajar con toda discreción". Precisamente la Benemérita ha hecho un llamamiento “urgente” a través de redes sociales para localizarla.