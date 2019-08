Una madre ha denunciado a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia porque uno de sus conductores obligó sus hijos a bajar del autobús "en medio de dos pueblos".

Según la versión de la denunciante, recogida por 'ABC', los dos menores tenían abonos, pero uno de ellos no funcionaba. Entonces, intentaron pagar el ticket con un billete de 20 euros y el conductor no lo permitió, alegando que no disponía de cambio.

Los hechos ocurrieron en la línea 16 que conecta Valencia con la localidad de Vinalesa, cuando los menores, de 11 y 13 años, fueron expulsados por el conductor "de malas maneras y de forma amenazante", quedando solos en medio de la carretera "a más de 36 grados" y en una carretera sin arcén.

La madre, según el citado medio, considera que la actuación fue desproporcionada y que "lo mínimo que debía haber hecho" es permitirles viajar en el autobús y pedirles que pagaran al día siguiente", ya que es una ruta que utilizan a diario.

Por su parte, desde la empresa municipal han señalado que ante estos casos se abre un proceso interno y se identifica al trabajador para conocer su versión de los hechos.