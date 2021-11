Con las fiestas navideñas ya a la vuelta de la esquina y a tan solo un mes para que se celebre la Lotería de Navidad, muchos ciudadanos tienen ya sus décimos para participar en el esperado sorteo.

Sin embargo, la Policía Nacional advierte de que la posibilidad de que se produzcan estafas y fraudes relacionados con el mismo, así como de la posibilidad de ser víctima de timos o de la compra de boletos falsos, y ofrece una serie de consejos para evitarlo:

1. Comprar los décimos solo en lugares autorizados, ya sea en establecimientos físicos o de forma online, y nunca a personas que nos aborden por la calle.

2. Si compramos el número a través de Internet, debemos asegurarnos de que son páginas seguras y fiables. Para comprobarlo, debemos fijarnos en detalles como el icono del candado junto a la dirección web o que esta contenga el código 'https'. Además, si compramos el décimo online, es aconsejable guardar los correos electrónicos de confirmación o incluso hacer capturas de pantalla de cualquier comprobante de compra.

3. No te fíes de los mensaje que dicen de que supuestamente has sido agraciado con un premio en un sorteo que desconoces o en el que ni siquiera has participado.

4. Comprobar que el décimo tiene el logo, código y demás elementos de verificación.

5. La Policía recomienda realizar fotocopias de aquellos décimos compartidos con familiares o amigos, indicando quiénes participan y cuánto juega cada persona.

6. Conservar el décimo en buenas condiciones: su deterioro podría perjudicarnos a la hora de cobrarlo si resulta premiado. En este sentido, la Policía recuerda asimismo que un boleto premiado caduca a los tres meses.

7. Hacer una fotografía de nuestro décimo y apuntar el número, la serie y otros elementos que lo identifiquen en un lugar seguro.

8. Denunciar en cualquier comisaría de la Policía Nacional la pérdida o robo del décimo, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado.

9. Si hemos sido víctima de una estafa, debemos denunciarlo aportando todos los datos que tengamos sobre los autores y su modus operandi.

10. Si no hemos caído en el fraude pero tenemos datos sobre ello, la Policía pide que informemos de ello a través de www.policia.es.