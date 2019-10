Familias con niños duermen a las puertas del Samur Social de Madrid a la espera de recibir una ayuda que no llega. Mientras, desde el Ayuntamiento argumentan que ahora están desbordados y que lo solucionarán la próxima semana.

Por ello, los vecinos que forman la red social Latina Carabanchel se han organizado para recoger ropa de abrigo y llevarles café y comida caliente.

Algunos de los que colaboran en esta iniciativa han ido, incluso, más allá. Gabriela, por ejemplo, ha acogido a una pareja de El Salvador, que desde el sábado pasado duerme en su casa. Y cada tarde cocina y les lleva comida a los que continúan a las puertas de este centro.

""Yo sé lo que es no comer y no tener dinero"

"Yo no he dormido en la calle, pero sí sé lo que es no comer y no tener dinero", nos explica esta vecina, que ahora brinda una ayuda como la que ella recibió al llegar de Bolivia.

Julián y Alejandra llegaron a España en septiembre y cuando acabaron con sus ahorros, pidieron ayuda al Samur. Sin embargo, desde entonces siempre obtienen la misma respuesta: "No hay plazas".

Además, en algunas parroquias de Vallecas llevan días alojando a familias con niños que han pedido asilo. "Ahora mismo hay cuatro familias, 17 personas, de las cuales nueve son niños", ha explicado Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo.

Desde la Secretaria de Estado de Migraciones y Ayuntamiento de Madrid, nos han dicho que están en trámites para habilitar dos centros, uno en Cercedilla y otro en la Casa de Campo. Y que tienen previsto que se resuelva la próxima semana.