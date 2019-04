Los profesores que combaten el absentismo y el acoso exigen su presencia en todas las comunidades autónomas

Nines es una profesora PTSC que se encarga de atender los problemas de estudiantes con necesidades especiales en un instituto madrileño de 1.300 alumnos. Está contratada a media jornada pero sus funciones también son demandadas por el resto de escolares: "Cuando vienen un alumno con una problemática que es urgente tú no puedes decir no tengo estas horas y me voy a casa, entonces, ¿cómo trabajamos? pues dando más de nosotros".

Su caso es el de la inmensa mayoría de PTSC en Madrid: "Actualmente estamos un PTSC por cada cuatro orientadores. Pediríamos que estuviéramos en igualdad de condiciones que nuestros compañeros", recuerda Miren Balbás de la asociación de PTSC en Madrid.

La suya es una figura fundamental para tratar el absentismo escolar o los problemas de acoso en las aulas, pero no en todas las comunidades autónomas está recogida su presencia: "Encontramos comunidades autónomas que sí que tienen generalizada o bastante presencia de esta figura en los centros y otras comunidades autónomas en las que esta figura prácticamente es inexistente. Esto es grave porque quiere decir que no se garantiza por igual su derecho a la educación", explica Isabel Galvín de la Federación de Enseñanza Madrid de CCOO.

En Madrid, un mismo PTSC puede llevar hasta cuatro centros educativos y no ha habido oposiciones para ese puesto desde el año 2010. En Valencia, en cambio, el año pasado se duplicaron el número de plazas convocadas, de cinco pasaron a 10. Desde los sindicatos y asociaciones consideran que debería haber un profesional de estas características por colegio e instituto.