Los partidos políticos se vuelcan con vídeos y carteles en las redes sociales contra la violencia machista

El Gobierno ha difundido un nuevo vídeo de la campaña '#NiMediaBroma' con motivo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Esta iniciativa ha contado con el apoyo desinteresado de distintos cómicos españoles, que se han unido con el objetivo de involucrar a toda la sociedad para erradicar la violencia machista.

En concreto, los artistas Andreu Buenafuente, Dani Rovira, Luis Piedrahita, Marta Flich, Esther Gimeno, Don Mauro, Juan Luis Cano, Iñaki Urrutia, Flipy, Ernesto Sevilla, José Mota, Marisol Aznar, Berta Collado y Eva Soriano invitan a todos a decir no ante cualquier tipo de maltrato o humillación.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el compromiso del Ejecutivo contra la violencia de género, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

"Este día quiere manifestar el compromiso contra una lacra en la que estamos todos convocados a erradicar sobre todo la población masculina", ha dicho. En este sentido, Sánchez ha destacado que hay que erradicar la violencia contra la mujer "no solamente en lo más urgente, que es tratar de reducir el número de mujeres víctimas, sino también erradicar los comportamientos machistas y la cultura machista".

El PP ha llamado a todas las mujeres a denunciar el maltrato en un vídeo emitido en sus cuentas de redes sociales con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer en el que participan el presidente de la formación, Pablo Casado, y otros dirigentes del partido.

En el vídeo, publicado junto al mensaje "No a sus insultos. No a sus intimidaciones. No a tus lágrimas. Denúncialo, no estás sola", participan, además de Casado, el secretario general, Teodoro García Egea; la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, y la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra.

En la pieza, Casado apuesta por una educación basada en el respeto y la igualdad, la máxima protección para la víctima y sus hijos y la "unidad de acción contra esta terrible lacra social". Además del vídeo, el PP ha emitido un manifiesto que recuerda que casi 1.000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003, cuando comenzaron a recogerse estadísticas sobre la violencia machista.