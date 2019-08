La ciencia ficción ha llegado a nuestros bares. Ya tenemos en España los primeros restaurantes con camareros robots, una idea que hemos importado de China y que, de momento, hemos visto en Valencia y Madrid. No sólo llevan platos, sino que algunos dan hasta conversación.

Vayan quedándose con su cara porque 'Mulán' ha llegado a Valencia y ya ha conseguido trabajo: es camarera. Pero, como se aprecia, no es una al uso, viene desde China para quedarse."Se me ocurrió la idea hace unos años. Me llamó la atención un restaurante que ya funcionaba con robots", explica Sigui Yhan, dueño del restaurante.

Y es que su jefe, Sighi Yhan, tuvo una revelación. "Voy a llevarlo a España y montar un negocio", declara. Dicho y hecho: será la camarera de este establecimiento en Valencia, aunque todavía no lo tiene muy controlado.

Todo es cuestión de práctica, sobre todo con la bandeja. Pero 'Mulán' no es la única empleada robótica del año, le ha salido competencia. Se llama 'Cacahuete' y trabaja en otro restaurante, esta vez en Madrid. ¿Su tarea? La del resto de sus compañeros: llevar la comida hasta las mesas. "Cacahuete lo que hace es ayudar, porque hace el trabajo mecánico", comenta Alonso Zhan, dueño del restaurante Amazonia Chic.

El origen de estas empresas tan tecnológicas está en Pekín. En uno de sus restaurante, no solo los camareros, también los chefs son máquinas.

Un modelo de negocio que se está expandiendo y que ahora se instaura con éxito en nuestro país. En el que los únicos que no necesitan batería son los clientes.