Los robots cocineros y camareros invaden los restaurantes de China y Estados Unidos

El 'Robot He', que llegará en unos meses a medio centenar de restaurantes de China, no tiene pinta de camarero más bien parece una cinta de un restaurante asiático, por eso quizá no falla. Y es que, previamente, la historia de camarero robot se había intentado de otra forma.

En un principio, parecen eficientes pero las camareras de Harbin fueron despedidas por su lentitud e imprecisión.

También se han quedado en paro los robots de Quindao, eran graciosos pero ni siquiera se acercaban a la mesa y, con frecuencia, se equivocaban de comanda.

Pero el fracaso a lo grande fue el de un cocinero, el robot Flippy, que prometía hacer 300 hamburguesas en un hora y fue despedido tras un día de trabajo por lento.

Así que la idea de que los robots quitarán el trabajo a los humanos todavía parece lejano.

"La restauración como cualquier otra empresa necesita momentos de digitalización y de automatización pero no vienen a sustituir a los distintos perfiles profesionales", explica el director de Federación de Cocineros y Reposteros en España, Diego Olmedilla.

A pesar del desastre que han traído a cocinas y salas, los restaurantes de Asía y norteamérica se están llenando de máquinas.

Un instrumento con ojos que deposita comida en Bangkok, un pizzerro de dudosa rapidez en Francia...Y los que de verdad funcionan, los robots baristas, con ellos no hay fallo, será quizá porque funcionan como una cafetera normal y corriente.