Lorena Piteira ha sido localizada en buen estado cuatro años después de desaparecer en Lugo. En noviembre de 2016, cuando tenía 43 años, desapareció y desde entonces, aunque se habían detectado algunos posibles movimientos vinculados con ella, permanecía en paradero desconocido.

Han sido sus familiares los que han confirmado a Europa Press que la Policía Nacional la localizó el pasado 5 de mayo. "Me llamaron, me dijeron que estaba bien. Pero no me han dado más información, me dijeron que me dirían algo más esta semana", ha explicado un familiar.

Además, esta misma persona ha indicado que, por el momento, no han podido hablar con ella y que el contacto con las autoridades ha sido "muy escueto".

Según apunta 'La Voz de Galicia', la Policía Judicial de la Policía Nacional acababa de reactivar el caso, solicitando la colaboración ciudadana en la página web del Centro Nacional de Desaparecidos.