La lluvia colapsa Madrid durante tres horas

Hasta 40 litros por metro cuadrado se han llegado a registrar en algunas zonas de la ciudad. La M30 también se ha colapsado por la acción de la lluvia y cientos de vehículos han quedado atrapados. Las inundaciones han afectado incluso a cuatro líneas de metro de la capital tras descargar incluso granizo en zonas como Getafe y otros puntos de la periferia de Madrid.

Alerta de lluvias y tormentas en la Península

Protección Civil alerta de fuertes tormentas y lluvias intensas durante este jueves en gran parte de la Península, especialmente en áreas del País Vasco, Castilla y León y Aragón donde se espera una acumulación de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, ha comunicado que los fenómenos tormentosos se extenderán a otros puntos de la Península, pudiendo ser localmente fuertes en Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Valencia y Cataluña.



Ante el pronóstico de fuertes lluvias, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el nivel de alerta de amarilla (riesgo) a naranja (importante) en las provincias de Huesca, Teruel, Zaragoza, Burgos, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.



Para este viernes se prevé que se mantengan las tormentas en zonas del norte de Aragón y Cataluña. Protección Civil advierte de que ante una situación de fuerte tormenta el peligro para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto, no obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse.



Si la tormenta sorprende en el campo, es mejor no correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias y no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos. Con lluvia intensa y conduciendo, es necesario disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.