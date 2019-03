Una mezcla de alcohol y fuego, posible causa de la lluvia de billetes en Castellón

Hasta 8.000 euros calcinados en billetes de 20 y de 50. Es la cantidad que salió por una ventana tras ocasionarse una brutal explosión.

Según las investigaciones manipularon la botella cuatro jóvenes después de volver de una noche de fiesta. "Aún está pendiente de determinar, pero posiblemente sea a causa de manipular una botella de alcohol farmacéutico con fuego", cuenta Ana Isable Romero, portavoz de la Guardia Civil de Castellón.

La Policia acusa a uno de ellos de un delito de daños por imprudencia. Ocurrió en la calle San Pascual de Vinaròs en Castellón. Varios testigos alertaron de la enorme columna de humo que salía del edificio.

Algunos incluso de las llamas se quedaron atrapados. "No podíamos salir porque el fogonazo y el humo no había ni como respirar", cuenta un veciono. Los servicios de emergencia desalojaron a 50 vecinos y 7 de ellos tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. A pesar de todo, no hubo que lamentar más daños.

Ahora los agentes investigan la procedencia del dinero.