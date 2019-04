Llaman desde un número con prefijo 0056, con tono amenazante y piden recompensa... La Policía alerta: "el secuestro en España no es real"

"Por favor, ayudadme. Quieren dinero, que no me hagan daño", decía la última víctima de esta estafa. Se trata de un nuevo caso de secuestro virtual en nuestro país.

El estafador que consiguió 3.000 euros de una mujer, un preso de Chile, llamó a un número fijo español al azar y desde que descuelgan el teléfono comienza la extorsión. "Quiero que me pongas atención, que tengo a tu hija conmigo, la tengo amarrada, la tengo secuestrada", dijo el secuestrador.

Bajo instrucciones y amenazas la víctima se dirigió a Correos donde abonó el dinero que le pedían. "En cuanto supimos que había pagado, lo pusimos en conocimiento de nuestros compañeros chilenos", declara Alberto Carba, Jefe de Secuestros de la Policía Nacional.

Como ella, solo en 2016 más de 1.000 personas han sido atemorizadas con este tipo de llamadas en España. A Luis le pidieron 10.000 euros por el supuesto secuestro a su hija. Una cantidad que a los presuntos secuestradores no les bastó. "Me pidieron que comprar una pulsera, pero no fue posible porque la tarjeta ya estaba vacía", declara la víctima.

Para evitar situaciones de este tipo, la policía alerta: "No aceptar ninguna llamada que venga del prefijo 0056, Si escuchamos una voz que nos está amenazando, acordémonos en España el secuestro no es real", explica Carba.

En lo que llevamos de año la policía ha recibido 193 denuncias por supuestos secuestros virtuales. Pero insisten, en España no se trata de una amenaza real.