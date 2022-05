La ciudad italiana de Turín será la anfitriona de la 66º edición del Festival de la Canción de Eurovisión. En concreto, del 10 al 14 de mayo tendrá lugar el evento más esperado por los eurofans que acogerá a decenas de países, tal y como marca la tradición.

La gran diferencia es que este año la junta ejecutiva de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha vetado la participación de Rusia tras la invasión de Ucrania. A pesar de que en un principio no lo tenían claro, la organización tomó esta decisión "basándose en las reglas generales del evento, así como en los valores que este representa", según explicaron en un comunicado.

Por lo tanto, serán 40 y no 41 los países que se enfrentarán en este concurso histórico de la canción con el objetivo de alcanzar el primer puesto. Pero hasta llegar al asalto final, el primer paso será sobrevivir a la semifinal, que contará con la presencia de todos los países a excepción de los integrantes del BIG 5 (España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido), que pasan directamente a la final.

Tras esta fase, la final estará representada solo con 26 canciones. Te contamos cuáles son los participantes de esta edición y qué géneros musicales destacan.

Participantes en Eurovisión 2022

Albania: Ronela Hajati - 'Sekret'

Ronela Hajati será la encargada de representar a Albania con el tema 'Sekret' tras haber ganado el 60º Festivali i Këngës, concurso de preselección de este país para Eurovisión. El tema étnico, con toques de música tradicional y cantado en albanés, ha contado con una puesta de escena rompedora para dar forma al asunto que trata: el amor y la realidad de una relación indebida.

Alemania: Malik Harris - 'Rockstars'

Malik Harris ganó la gala Germany 12 points con el tema 'Rockstars'. Una balada pop que "ofrece un rayo de esperanza en estos tiempos difíciles, a la vez que muestra a la gente que todos estamos en el mismo barco", según explican en la web oficial de Eurovisión.

A pesar de que este tema en Alemania tuvo una gran acogida por el público, aún no ha alcanzado mucho éxito en las casas de apuestas ya que actualmente se sitúa en el puesto 24.

Armenia: Rosa Linn - 'Snap'

Rosa Linn, cantante y compositora de 21 años, interpretará la canción 'Snap' en la primera semifinal de Eurovisión 2022, que se celebra el 10 de mayo. El tema ha sido escrito por la candidata y habla sobre cómo los malos recuerdos que provocan las relaciones difíciles son complicados de olvidar.

Australia: Sheldon Riley - 'Not the same'

El joven Sheldon Riley protagonizará en Turín una balada llamada 'Not the same' tras recibir la segunda mejor puntuación del jurado y del televoto nacional en la preselección Australia Decides.

Su puesta de escena dio mucho que hablar. De hecho, la máscara llena de cristales junto con el vestido de color de negro fueron algunos de los rasgos más característicos de su actuación. Utiliza esta canción para expresar que no todos somos iguales y lo difícil que es salir y mostrar que no quieres actuar como lo hace un niño "normal".

Austria: LUM!X y Pia Maria - 'Halo'

La emisora pública austriaca, la ORF, ha seleccionado a LUM!X y Pia Maria para que representen a Austria a través de la canción 'Halo'. Una propuesta animada, pegadiza y que levanta el ánimo de quienes la escuchan. En concreto, esto está relacionado con el tema de sus versos ya que hablan sobre la importancia de ser los dueños de nuestras vidas.

Azerbaiyán: Nadir Rüstəmli

Se sabe por el momento que serán representados por Nadir Rüstəmli, pero no se conoce más información acerca de la canción.

Bélgica: Jérémie Makiese - 'Miss You'

Con su canción 'Miss You', Jérémie Makiese representará a Bélgica. Fue el ganador de The Voice Belgique en 2021 y además juega al fútbol de forma profesional con el equipo Excelsior Virton.

A pesar de que Jérémie Makiese fue seleccionado de forma interna por la televisión pública belga (RTBF) en septiembre de 2021, han esperado hasta marzo de 2022 para publicar la canción que interpretará. Un tema que trata sobre el pasado y la imposibilidad de olvidar relaciones que te marcaron. Ha tenido una gran acogida por parte de las casas de apuestas ya que se ha situado en la novena posición.

Bulgaria: Intelligent Music Project - 'Intention'

El grupo Intelligent Music Project ha sido elegido por la BNT, la nueva delegación eurovisiva de la televisión pública de Bulgaria. Esta banda es la encargada de tomar el relevo de Victoria, la que ha sido durante dos años representante de este país en Eurovisión.

La canción 'Intention' es rockera y habla sobre salir de la zona de confort y atreverse en momentos complicados.

República Checa: We Are Domi - 'Lights Off'

La banda We Are Domi ganó el ESCZ 2022, preselección checa para Eurovisión, y concursará con un tema de pop electrónico llamado 'Lights Off' que trata sobre lo complicado que es aceptar aceptar los cambios y que las personas se marchen de tu lado.

El grupo, formado por tres amigos que se conocieron en 2018 estudiando en Inglaterra, ha conseguido acaparar la mirada tanto del jurado europeo como de los espectadores.

Chipre: Andromache - 'Ela'

Andromache será la artista que representará a la isla del Mar Mediterraneo en el festival. A través de 'Ela' interpreta una canción étnica y tradicional que recuerda al pop griego. Ha sido compuesta por un grupo de diversos autores liderados por Alex Papaconstantinou, creador del 'Fuego' de Foureira para Chipre 2018 y 'Always' de Aysel y Arash para Azerbiayán 2009.

Croacia: Mia Dimšić - 'Guilty Pleasure'

Mia Dimšić representará a Croacia tras haber ganado el concurso de preselección del Dora 2022. Con el tema 'Guilty Pleasure', muy íntimo ya que solo cuenta con una guitarra y un bailarín, pretende pasar a la final y dejar a su país en un buen puesto ya que lleva tres años sin poder participar en la última fase.

La interpretación se adapta a lo que quiere transmitir ya que la canción versa sobre cómo olvidar a alguien que se ha marchado y aparece en tus sueños noche tras noche.

Dinamarca: Reddi - 'The Show'

Reddi, banda de rock/pop integrada únicamente por mujeres, actuará en Eurovisión con el tema 'The Show'. Interpretarán una canción que comienza con un ritmo tranquilo y que se parece a una balada, pero que termina convirtiéndose en un tema pop/rock que desprende buenas energías.

Desde la propia banda afirman que es un tema que "te anima a escucharte a ti mismo y perseguir tus sueños, sin importar lo que digan y piensen los demás", según indican en la web oficial de Eurovisión.

Eslovenia: Last Pizza Slide - 'Disko'

Este país concursará en Eurovisión con el grupo LPS (Last Pizza Slide) tras haber ganado la preselección eslovena EMA 2022. Aunque el grupo favorito era el dúo Luma con 'All in', finalmente 'Disko' recibió la máxima puntuación por parte del público (60 puntos) y la segunda mejor valoración por parte del jurado (43 puntos).

Es un tema que habla sobre la infidelidad y que está escrito íntegramente en esloveno, muy distinto a lo que anteriormente ha llevado este país balcánico al festival.

España: Chanel Terrero - 'SloMo'

España estará representada por la ganadora del Benidorm Fest, Chanel Terrero, con la canción 'SloMo'. El tema latino, que habla sobre amar tu cuerpo y sentirte cómoda contigo misma, recibió un total de 96 puntos, superando a otras canciones reivindicativas que alcanzaron un gran protagonismo en el festival como 'Ay Mama', de Rigoberta Bandini, que consiguió 91 puntos, o 'Terra', de las Tanxugueiras, con 90 puntos.

Chanel es una profesional que lleva más de una década actuando en teatros musicales e incluso ha llegado a bailar en el escenario con artistas como Shakira en los MTV Europe Music Awards 2010.

Estonia: Stefan - 'Hope'

Stefan es quien representará a Estonia en Eurovisión después de haberlo intentado en numerosas ocasiones. El solista toma el relevo de Uku Suviste, quien no logró clasificarse para la final de Róterdam 2021. En esta edición, el tema que representará a Estonia se llama 'Hope'. A través del estilo country cuenta la importancia de no dejarnos llevar por lo los demás y las normas impuestas.

Stefan Airapetjan consiguió en 2021 uno de sus mayores éxitos de su carrera musical ya que su canción 'Doomino' fue la más reproducida en toda Estonia.

Finlandia: The Rasmus - 'Jezebel'

El rock vuelve a ser el género musical protagonista en Finlandia. La final nacional finlandesa para Eurovisión, UMK 2022, tuvo un gran protagonista: The Rasmus. La banda recibió un total de 310 puntos por su tema 'Jezebel' repleto de fuerza es un tributo a las mujeres que son dueñas de su cuerpo y de su vida.

A pesar de que este país es uno de los que ha conseguido peores resultados en Eurovisión, el año pasado el grupo de rock Blind Channel logró quedar en sexto puesto con 'Dark Side'.

Francia: Avan & Ahez - 'Fulenn'

Avan & Ahez representarán a Francia con el tema 'Fulenn'. Se trata de una canción celta, que habla de la leyenda de una mujer que se libera de las normas sociales bailando durante la noche alrededor de una hoguera.

Con esta canción es la segunda vez que Francia lleva a concurso un tema cantado en bretón, idioma regional en Francia. Lo más llamativo fue su puesta en escena protagonizada por el fuego y luces de color verde.

Georgia: Circus Mircus - 'Lock Me In'

Circus Mircus representará al país caucásico en Turín 2022 con la canción 'Lock Me In'. A través de este tema tratará de clasificar a Georgia en la final después de llevar seis años sin pasar a la última fase. El grupo georgiano estrenó su canción sin videoclip y con un fondo negro en señal de protesta por la invasión rusa en territorio ucraniano.

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord - 'Die Together'

Amanda Georgiadi Tenfjord es una cantante con raíces noruegas que ha participado en varios concursos de este país. Saltó a la fama con la canción 'Run' en 2014, y desde entonces ha ido lanzado otros temas compuestos por ella misma. De hecho, el tema que lleva a Eurovisión, 'Die Together', ha sido escrito por ella misma junto con Bjørn Helge Gammelsæter.

Esta canción fue escrita después de una larga separación y es una melodía llena de emoción, según explican en la web de Eurovisión.

Irlanda: Brooke - 'That's Rich'

Irlanda es el país eurovisivo por excelencia ya que es el que más veces ha ganado el festival. Este año Brooke intentará lograr una nueva victoria con su canción 'That's Rich' tras haber recibido la máxima puntuación del televoto y jurado internacional en Eurosong, concurso de preselección.

Con este tema, que habla sobre el ego de las personas y la superioridad, pretenden quedar en una posición mejor que el año pasado ya que no logró pasar a la final de Róterdam 2021 con el tema 'Maps', interpretado por Lesley Roy.

Islandia: Sigga, Beta & Elín - 'Með Hækkandi Sól'

Sigga, Beta & Elín representarán a Islandia con la canción 'Með Hækkandi Sól', que trata sobre encontrar la paz interior con lo que te rodea. La banda Sísý Ey, formada por tres hermanas, convenció al público y al jurado para convertirse en las nuevas candidatas para Eurovisión a pesar de que esta canción de estilo country no era de las favoritas de la noche.

Israel: Michael Ben David - 'I.M'

Este país ha vuelto a utilizar Factor X para elegir su representante para Eurovisión. Michael Ben David ha sido el ganador en esta edición con el tema 'I.M' tras competir con otros tres compañeros. Gracias a su valentía y honestidad al hablar abiertamente sobre su homosexualidad ha consegudio que su canción se convierta en un himno LGTBi israelí.

La fuerza y la energía que transmitió desde el escenario daban sentido a un tema musical que principalmente trata sobre la aceptación de uno mismo.

Italia: Mahmood y Blanco - 'Brividi'

El dúo conformado por Mahmood y Blanco representará al país anfitrión después de ganar el festival de San Remo con la canción 'Brividi'. Por lo tanto, serán los encargados de relevar a la banda de rock Måneskin, que ganó en la pasada edición de Eurovisión.

La propuesta que lleva el dúo en esta ocasión es una balada con partes de rap que se encuentra dentro de las canciones más escuchadas en la previa eurovisiva. El título de la canción significa 'escalofríos' y versa sobre una historia de amor entre dos hombres.

Letonia: Citi Zēni - 'Eat Your Salad'

El grupo Citi Zēni, que se traduce como 'Otros chicos', logró clasificarse con la canción 'Eat Your Salad' al recibir la máxima puntuación tanto del jurado como del televoto en su evento nacional para elegir a la representante.

El lema de la canción deja claro al oyente que debe apostar por una vida ecológica y por una dieta orgánica. Transmitieron este mensaje con una divertida actuación donde cada uno de los miembros de esta banda iba vestido con un traje de color diferente.

Lituania: Monika Liu - 'Sentimentai'

Por primera vez en la historia este país llevará a concurso una canción en su lengua materna que alude al amor con una actuación de lo más íntima. Monika Liu será quien se encargue de representar a Lituania con el tema 'Sentimentai' y tratar de conseguir igualar o mejorar la posición en la que quedaron el año pasado: octavo lugar con el grupo The Roop.

Macedonia del Norte: Andrea - 'Circles'

Andrea ha sido la elegida para representar a este país, que lleva dos años sin pasar a finales, con la canción 'Circles'. La joven siente una gran pasión por la música y de hecho ya ha lanzado más de seis sencillos en los últimos 6 meses.

El tema que presenta trata sobre la ruptura de una relación y cómo se deben arreglar los problemas a través de conversaciones sanas.

Malta: Emma Muscat - 'Out of Sight'

Emma Muscat ganó en el MESC, la final nacional de Malta para el festival, con la canción 'Out of Sight', sin embargo, esta no será la que cante en Turín. La delegación de Malta ha notificado que la artista interpretará una balada pop llamada 'I am What I am' que habla sobre la importancia de recordar quién eres cuando estás a punto de rendirte.

La joven ya tiene experiencia sobre los escenarios, de hecho una de sus últimas colaboraciones musicales ha sido con el cantante español Álvaro de Luna en la canción 'Meglio di sera'.

Moldavia: Zdob și Zdub y Frații Advahov - 'Trenuletul'

Zdob și Zdub y Frații Advahov lucharán en la primera semifinal del próximo 10 de mayo por conseguir un puesto en la final de Turín 2022 con la canción 'Trenuletul'. Lo más curioso es que la banda Zdob şi Zdub no es la primera vez que representan a este país, sino que han ido ya dos veces a este festival: en 2005 fueron con la canción 'Boonika Bate Doba' y quedaron en 6º lugar; también en 2011 asistieron con 'So Lucky', quedando en 12º puesto.

Montenegro: Vladana - 'Breathe'

Con un balada llamada 'Breathe', Montenegro pretende clasificarse en la final de Eurovisión tras siete años sin conseguir pasar a la última fase. La cantante Vladana es la que se encargará de afrontar este gran reto con un tema emotivo que habla sobre la importancia de luchar en la vida cuando nos rodean momentos difíciles.

Noruega: Subwoolfer - 'Give That Wolf a Banana'

El dúo Subwoolfer de Noruega es el más comentado de esta edición ya que los representantes han actuado con una máscaras que no dejaban ver su identidad. Es decir, han interpretado la canción 'Give That Wolf a Banana', que recrea una historia cómica a través de sus versos, como si estuvieran concursando en en el programa 'Mask Singer'. A pesar de que a día de hoy los rostros siguen sin conocerse, este hecho ha causado un gran revuelo entre el público noruego, que no deja de especular sobre sus identidades.

Países Bajos: S10 - 'De Diepte'

Países Bajos ha apostado por una canción en neerlandés. En esta ocasión, S10 será la encargada de cantar 'De Diepte' en Turín 2022, el primer tema del país en este idioma desde 2010. Según explica la joven cantante a RTVE, esta canción es "un tributo a la tristeza y a los recuerdos que llevas contigo".

Polonia: Krystian Ochman - 'River'

El polaco Krystian Ochman participará en la segunda semifinal del próximo 12 de mayo con su tema 'River'. Una canción que se ha convertido de las favoritas para el público eurofan y que ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones en YouTube.

A través de esta balada pop, que habla sobre el olvido tras la muerte, deberá recuperar el éxito de su país ya que desde 2017 ninguno de los temas que ha presentado Polonia han vuelto a convencer lo suficiente al jurado como para otorgarles el paso a la última fase de Eurovisión.

Portugal: Maro - 'Saudade, saudade'

Maro ha sido la joven artista que ha ganado en el Festival da Canção al recibir la máxima puntuación del jurado y del público gracias a su interpretación de 'Saudade, saudade', un tema que relata la pérdida de un ser querido.

Desde que Maro se dio cuenta que quería dedicarse a la música a tiempo completo no ha parado de formarse. Viajó a Estados Unidos para comenzar su carrera en la industria musical y consiguió ser la telonera de cantantes como Jessie J. Ahora aprovechará esta oportunidad para lanzarse al mercado musical europeo.

Reino Unido: Sam Ryder - 'Space Man'

Reino Unido se ha decantado por un artista británico que tiene gran éxito en TikTok: Sam Ryder. A través de la balada 'Space Man' tratará de conseguir un mejor resultado que el año pasado en la final de Rotterdam 2021. La canción fue escrita junto con sus amigos y habla de cómo sería la vida si fuera un astronauta.

La fama de este artista se remonta al inicio de la pandemia, cuando comenzó a crear contenido en la red social TikTok. Gracias a sus covers sobre artistas conocidos como Sia, Alicia Keys y Justin Bieber consiguió que sus interpretaciones se viralizaran.

Rumania: WRS - 'Llámame'

El nuevo representante de Rumanía en Eurovisión será WRS tras haber ganado la Selectia Nationala, preselección rumana, con la canción 'Llámame'. La apuesta es llamativa debido a su divertida coreografía y al combinar el estribillo de la canción en español con fragmentos en inglés.

Con este tema tan pegadizo que hace alusión al amor buscará una clasificación en la final ya que el año pasado no se llegó a producir con Roxen y 'Amnesia'.

San Marino: Archille Lauro - 'Stripper'

El cantante rockero Archille Lauro logró ganar la preselección Una voce per San Marino con el tema 'Stripper'. No es la primera vez que este artista participa en este tipo de concursos: Achille Lauro ha actuado en tres ocasiones en el Festival de Sanremo (2019, 2020 y 2022), aunque sin suerte en ninguna de las tres ediciones.

En esta edición, Achille recreó una actuación con fuerza y rodeadorodedado de luces colores para transmitir que nadie podía juzgarle.

Suecia: Cornelia Jakobs - 'Hold me closer'

En la nueva edición del festival de preselección Melodifestivalen, resultó ganadora Cornelia Jakobs con la balada 'Hold me closer'. La canción, que habla sobre la pérdida de un ser amado y que ha sido compuesta por David Zandén, Isa Molin y ella misma, recibió un total de 146 puntos.

Suiza: Marius Bear - 'Boys do cry'

La radio televisión pública suiza (SF) eligió internamente a Marius Bear para representar a este país en el festival de Eurovisión. Será el encargado de sustituir Gjon's Tears, quien se presentó el año pasado, con 'Boys do cry'. A través de este tema pretende visibilizar la importancia de hablar sobre los pensamientos y no avergonzarse de mostrarlos ya sea hombre o mujer.

Serbia: Konstrakta - 'In corpore sano'

Konstrakta interpretará 'In corpore sano', una canción compuesta por la propia artista y Milovan Boskovic que logró llevarse los 12 puntos tanto del jurado como del televoto. Gracias a su actuación peculiar y reivindicativa ha conseguido captar la atención del público. Además, el tema que trata también ha dado mucho que hablar ya que está relacionado con la importancia de la salud de los artistas.

Ucrania: Kalush Orchestra - 'Stefania'

Kalush Orchestra será quien represente al país el próximo mes de mayo en Turín con la canción 'Stefania' que habla sobre el amor hacia una madre. No obstante, este grupo no era la primera opción de Ucrania, sino que surgió después de que se retirara la ucraniana Alina Pash, ganadora del Vidbir 2022, cuatro días después de haber sido elegida. Con el objetivo de evitar polémicas tras ser acusada de haber viajado a Crimea en el año 2015, decidió no participar en este festival.