Se libra temporalmente de entrar a la cárcel por exceso de ruido en su cafetería

HASTA QUE SE RESUELVA SU PETICIÓN DE INDULTO

Esta tarde Jose Antonio tenía que entrar en prisión y a mediodía le llegaba la noticia más esperada: hasta que no se resuelva su petición de indulto no entrará en la cárcel. Fue condenado a dos años y tres meses de prisión por exceso de ruido en su cafetería. Le denunciaron dos vecinos que acabaron abandonando el edificio. Los nuevos vecinos aseguran que el local de Jose Antonio no trastorna sus vidas.