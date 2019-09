Lloroso, desnudo, amordazado y tiritando de miedo, así es como se puede ver al joven que, tras un supuesto robo de chocolatinas, fue torturado con un cable eléctrico por dos vigilantes de seguridad en un supermercado de Sao Paulo.

El joven 'reo' trata de proteger sus partes o esquivar los golpes, pero infructuosamente, se retuerce de dolor, tal y como se puede ver en el vídeo. Los hechos se prorrogaron durante tres cuartos de hora de aborrecible tortura, grabada y compartida en redes sociales mientras dos guardas de seguridad le retenían atado de pies y manos.

"Me amenazaban de muerte, me decían que si se lo contaba a alguien me matarían", ha asegurado el joven. La tortura se produjo después de que robara unas chocolatinas; aunque, según los empleados, el adolescente ya había robado otras veces en ese establecimiento de São Paulo.

No es disculpa para una violencia sin sentido, han admitido ya desde la cadena de supermercados, que ha despedido a los vigilantes, que tampoco era la primera vez que se excedían. Ahora ha salido a la luz el caso de otra joven igualmente afrodescendiente maltratada en ese local.

Los dos agresores están ya en prisión preventiva. Un caso que lamentablemente es ordinario en Brasil: denuncian que allí es común la violencia desmedida contra personas negras e indígenas.