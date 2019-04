Las piscinas naturales en las que murieron dos personas en Tenerife no estaban cerradas pese al estado del mar

No estaban cerradas a pesar de que el mar avisaba. Un bañista tuvo que correr rápidamente para escapar de las olas.

En un mismo intento de huída, dos personas murieron ahogadas. Una mujer de 60 años de Palencia y un hombre de Pontevedra, de 35 años que intentó salvarla.

En ese momento el municipio se encontraba en situación de prealerta, por eso los accesos aún estaban abiertos. El Ayuntamiento se plantea ahora modificar el protocolo para evitar situaciones tan peligrosas cómo las que vivieron estas personas

"Que con la primera alerta ya realizar todo el cierre. El mismo protocolo de la alerta, pero anticiparlo a la prealerta.", explicaba Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide.

En estas piscinas naturales sólo hay carteles informativos que alertan del peligro del baño. El Consistorio no se plantea, de momento, contratar a socorristas que controlen mejor la zona.

La búsqueda de un posible desaparecido se ha cancelado tras 48 horas de rastreo. "Al no existir ninguna denuncia y comprobar en los hoteles que todos los clientes habían pernoctado y que no han faltado ningún cliente en los mismos, por seguridad hemos mantenido la búsqueda un día más. Pero a partir de ahí, se ha cancelado, sobre todo, por no tener ninguna denuncia de algún desaparecido" decía el alcalde.

Salvamento Marítimo, por precaución, ha solicitado a las embarcaciones de la isla que extremen la vigilancia.