Las mujeres argentinas convocan un día de paro mundial por todas las víctimas de violencia machista

Denise y Sabrina, 17 y 15 años. Murieron por los balazos del exnovio de una de ellas, a quien los medios argentinos relacionan con bandas de narcotráfico. Son dos de las víctimas de la violencia machista en Argentina en este 2017, 57 asesinadas hasta el 12 de febrero.

A pesar de las movilizaciones, la violencia machista en el país no hace más que aumentar. Se ha encontrado el cuerpo de una joven de 20 años en un bosque. Han detenido a su novio.

En 2016 murió de forma violenta una mujer cada 30 horas en Argentina. Este año está siendo aún más trágico, con una muerta cada 18 horas.

Es la muestra más brutal de una sociedad machista, donde la Policía mandó cubrir a unas mujeres que hacían topless en la playa por exhibicionistas, cuando alrededor los hombres exhibían sin problema su pecho, porque nadie lo ha sexualizado.

El incidente provocó una reacción: más movilizaciones. Las argentinas alzan la voz. En los medios, hay campañas de sensibilización dirigida no sólo a la víctima para que denuncie, sino también al agresor potencial. De momento, no ha dado resultados. La cifra de víctimas no deja de aumentar.