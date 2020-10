Amelia, de tres años, desapareció de la escuela infantil donde acude en Calella, Barcelona. Un hombre desconocido fue a recogerla y, poco después, cuando sus padres fueron a buscarla supieron que la pequeña ya se había ido.

Vecinos y amigos se unieron a los padres, desesperados por encontrar a su hija. Tres horas de angustia después, la pequeña y sus padres pudieron reencontrarse. La historia es surrealista. Primero, se cometió un error, el que permitió que en la escuela infantil le entregan a Amelia a alguien que no son sus padres.

Entonces saltó la alarma y muchos fueron los que se unieron para ayudar a los padres de la pequeña. En vilo todos trataron de dar con la pequeña de solo tres años buscándola en todas partes. Con la descripción del hombre y las imágenes de las cámaras de seguridad se montó el dispositivo de búsqueda.

Los Mossos y la Policía Local de Calella también difundieron una fotografía de Amelia en las redes sociales, para pedir la colaboración ciudadana.

Consiguen localizar la matrícula y después el vehículo que conducía el hombre que se había llevado a Amelia. Lo consiguió un policía local en Tordera, a 14 kilómetros de Calella. Afortunadamente la niña estaba sana y salva.

El hombre que se llevó a la niña al parecer buscaba a su hija, a la que llevaba más de un año sin ver. Fue primero a una guardería, donde le dijeron que ya no estudiaba y después a esta escuela infantil, donde aún no se sabe cómo le dieron a una niña que no era la suya.

Los Mossos d'Esquadra ahora investigan qué llevó al hombre a llevarse a la pequeña, si tenía en verdad una hija y qué falló en la escuela para entregar a la niña sin comprobar la relación familiar. De hecho, van a denunciar a la escuela.