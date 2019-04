Las grandes nevadas dejan 15 carreteras secundarias cortadas al tráfico de seis comunidades autónomas

Tras las grandísimas nevadas, el temporal remite y nos deja estampas preciosas como en Pajares, León. Buen tiempo, carreteras despejadas y un paisaje "muy bonito" para los ciudadanos. En la estación de esquí, las condiciones son perfectas para disfrutar de un día de nieve: "Me lo estoy pasando bomba porque quién iba a decir que en diciembre íbamos a estar en diciembre" comenta una mujer.

Donde no han disfrutado tanto ha sido en Vitoria y Gasteiz, donde el hielo ponía en apuros a más de uno: para cruzar la calle casi era necesario hacer equilibrismo. "El suelo está fatal, se resbala uno mucho y no se puede casi andar porque te caes. Si no ando con cuidadito, al suelo que voy porque es que está criminal". Así que, muchísima precaución.

En el campo del Burgos Club de Futbol, el hielo que cubría todo el terreno, crujía. Tienen partido y desde el propio club han hecho un llamamiento para que todo aquel que pueda, se acerque para retirar la nieve acumulada.

En Madrid, los más madrugadores se han encontrado con la imagen de fuentes completamente congeladas. Diciembre ha comenzado con un fin de semana marcado por el frío, la nieve y las heladas. Todavía permanecen cortadas al tráfico 15 carreteras secundarias de seis comunidades autónomas.