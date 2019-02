Las experiencias machistas que sufren a diario las estudiantes: "Me decía que no le gustaba que saliera de casa sin él"

Cinco jóvenes se sientan para contarnos estudiantes se sientan para contarnos que quieren eliminar el machismo de las aulas. "Me han pedido que me quitase un vestido y me pusiera algo más tapado por amor, pero eso no es amor", explica una de ellas, mientras que otra dice que "a veces no nos damos cuenta de que hay cosas muy tóxicas".

Un machismo del que son conscientes pero al que a diario se enfrentan con "amigos tuyos que te dicen que no te pongas una falda porque se ve muy corta" u otros que "te dicen que te vayas a limpiar o a cocinar".

Han vivido también el miedo, como cuando unos chicos le pedían a una de ellas que se "subiera al coche" o perseguían a otra gritándole "cosas obscenas". Y por eso se ha creado una aplicación para alertar si se encuentran en peligro.

Varias universitarias cuentan situaciones vividas incluso con sus parejas. "Si no tienes nada que ocultar, por qué no me enseñas la conversación", "con quién vas a salir esta noche" o "no me gusta que salgas de casa sin mí" son algunas de las frases que han tenido que escuchar.

Miran a un futuro cercano pidiendo que a los que se eduque sea a los hombres y que a las mujeres se les inculque que no es su culpa. Son activistas de la vida cotidiana en busca de la igualdad.