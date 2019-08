Alemania es uno de los países que acepta el debate ecologista en lo que a aviación se refiere. Proponen limitar a tres el número de viajes -de ida y vuelta- por pasajero al año. Francia u Holanda, a su vez, plantean prohibir los trayectos cortos y suplirlos con la comunicación terrestre. El vuelo Ámsterdam-Bruselas -45 minutos en avión- podría ser el primero de los viajes afectados por este tipo de medidas verdes en aviación.

La Comisión Europea anunció la posibilidad de revisar la fiscalidad de las compañías aéreas con el fin de imponer impuestos al combustible e incluso a los billetes de avión, algo que ahora no existe y que podría hacer que las propias aerolíneas limitaran el número de vuelos que ofrecen por motivos económicos.

Estas son algunas de las medidas que se ponen sobre la mesa ante el aumento del transporte aéreo. El pasado 25 de julio se publicó el último récord de afluencia: más de 230.000 aviones surcaron los cielos en 24 horas.

En términos de contaminación, la comparación con el resto de medios de transporte también deja al avión en muy mal lugar. Contamina mucho más que el coche o el tren, cuando éste último traslada casi al doble de pasajeros.

Como muestra, ejemplo: un trayecto Madrid-Barcelona en avión emite 70 kilogramos de dióxido de carbono por pasajero, mientras que en ferrocarril la emisión se reduce a seis kilogramos por viajero.

Datos como este son los que hacen que organizaciones ecologistas y ciudadanos pidan alternativas ecológicas al transporte aéreo a través de sus plataformas. Exigen apostar por transportes más limpios.

Es precisamente lo que reivindica el movimiento 'La Vergüenza de Volar' -flygskam, en sueco-, una iniciativa que da la vuelta al mundo apadrinada, entre otros rostros, por la joven activista sueca Greta Thunberg, famosa por su defensa a ultranza del medio ambiente.

Thunberg ya ha anunciado incluso que viajará a Nueva York en velero como parte de su protesta contra el tráfico aéreo. Su intención es remover conciencias para que al menos se establezcan límites en los trayectos cortos por aire.