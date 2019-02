La reacción de El Cuco tras ser procesado por falso testimonio en el caso Marta del Castillo: "Que me metan en la cárcel, he pagado 7 años por la cara"

Un periodista de Antena 3 ha captado la primera reacción de El Cuco tras ser procesado por falso testimonio en el juicio del caso Marta del Castillo. Preguntado sobre su posible reingreso en la cárcel ha contestado tajante: "Pues que me metan en la cárcel. Yo tengo ya 7 años socio, he pagado ya 7 años por la cara".

"Que me importa un carajo la querella socio, que me he comido una causa que no tenía ni puta idea con 15 años", ha asegurado El Cuco, que ha rechazado un posible pacto con los padres de Marta del Castillo: "Me suda la polla ¿te lo digo más claro?".

El Cuco se ha puesto muy agresivo con el reportero, llegando a amenazarle en varias ocasiones: "Quillo, vamos a ver ¿Quedó la primera vez clara o no te quedó clara? Vino la policía, la primera me la tomé por las buenas… no estoy por las buenas ¿eh? Te lo digo ¿eh? No estoy por las buenas".

"La última vez me dijeron los tíos que llamase a la Policía, no tengo móvil, ¿me tengo que liar a hostias ya? ¿Engancho un adoquín y te abro la cabeza?", ha advertido para acabar amenazando de nuevo: "Como me sigas, por mis muertos que te abro la cabeza, aunque mañana esté preso".

