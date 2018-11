La mili está de vuelta en Europa: ¿Podría también regresar en España?

El Servicio Militar Obligatorio está de vuelta. Marruecos ha sido el último en recuperarlo, pero no el único. En la Unión Europea lo mantienen siete estados, entre ellos Suecia, que lo acaba de reinstaurar 10 años después. "La situación en los países bálticos es diferente porque está Rusia en las inmediaciones, hay preocupación" explica Féliz Arteaga, analista del Real Instituto Elcano.

En Francia también se plantean la vuelta de un Servicio Militar Obligatorio de un mes. Los expertos coinciden en que no responde tanto a motivos militares sino sociales, buscar que los jóvenes tengan un contacto con las instituciones y crear un sentimiento nacional.

Algo parecido a la idea que surge en Alemania. Desde el partido de Angela Merkel se ha hablado de un Servicio Militar que incluya a inmigrantes y refugiados: "Dar oportunidades a una base social en entredicho de inmigración para que se integre en las Fuerzas Armadas a través de un servicio que los propios ciudadanos alemanes no desean prestar" relata Arteaga.

En España, 17 años después de que Trillo anunciara que "se acababa la mili", los especialistas no creen que vaya a volver: "A corto plazo es imposible en España por la contestación social que tendría" asegura Carlos Espaliú, investigador principal de la Universidad Nebrija.

Y miran a un futuro, en el que muchas de las guerras no se disputaran sobre el terreno: "Es más conveniente tener un ejército de hackers que de soldados" dice Carlos Espaliú. Aseguran que la vuelta a un ejército no profesional, hoy en día, no sería necesario.