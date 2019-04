'La meute', 'wolf pack'... así recogen los medios internacionales la indignación por la sentencia de 'La Manada'

En castellano, se llaman "Manada", pero no es en el único país en el que se habla de este polémico caso. En portugués la llaman 'A Manada', en francés 'la meute' y en inglés 'wolf pack'.

En todo el continente se ha escuchado su nombre y también el grito de una sociedad indignada: "No es un abuso, es violación". En el canal aleman Euronews cuentan que "es la historia de un país que rechaza este veredicto y que ha salido espontáneamente a las calles".

Y no sólo lo han podido ver en otros países a través de sus medios de comunicación, también en sus calles. En Berlín, en París, en Londres o en Lisboa, las españolas que viven fuera no han podido quedarse en casa y han salido a mostrar su indignación. Por algo dice el New York Times que este caso se ve como un referente para los derechos de las mujeres en España.

Se ha podido leer también en el diario argentino 'Clarín', mientras que el británico The Guardian profundiza en el caso, analizando el proceso como "ampliamente criticado como un interrogatorio contra la mujer en vez de contra los hombres que la atacaron".

Precisamente a esa noticia enlazaba uno de los tuits que la actriz de Hollywood Jessica Chastain ha puesto criticando duramente la sentencia. Reflexiona sobre cómo pudo no haber intimidación, siendo cinco extraños contra una mujer bebida. Además, se pregunta: ¿A cuántas mujeres matan cada año?.