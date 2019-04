'La Manada de Sabadell': el juez ordena detener a un sospechoso de la violación múltiple

La medida la ha tomado la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, que la ha trasladado al instructor de la causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Se trata de uno de los seis detenidos, hay un total de nueve, que inicialmente quedaron en libertad con medidas cautelares, como la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado, entregar el pasaporte y la prohibición de salir de España, después de prestar declaración.

Según declaró la joven, todo comenzó en un bar en el que estuvo con unas 20 personas hasta las 3:30 horas: "Luego nos fuimos a otro bar ya solo un pequeño grupo. Allí al entrar en una mesa vimos a un grupo de chicos magrebíes. Creo que uno de ellos era el que nos había estado molestando a mi amiga y a mí en el otro bar".

"Salí con él del bar, caminamos juntos un rato y cuando ya nos separamos fue cuando me asaltaron. Era uno de los chicos magrebíes que había visto en la mesa del segundo local. Me besó a la fuerza y me tocó por todo el cuerpo, y mis partes íntimas por debajo de la ropa", afirmó la joven durante su declaración.

Tras ese episodio se la llevó a la nave okupada donde sucedieron los hechos y donde se encontraban los demás hombres detenidos: "Estaba muy oscuro y no les podía ver bien las caras. Allí pasó todo. Me violaron tres de ellos. Yo no dejaba de llorar".