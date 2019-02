La declaración de la víctima de 'La Manada de Sabadell': "Me violaron tres de ellos. Yo no dejaba de llorar"

El programa Espejo Público ha accedido a la declaración de la joven que sufrió una violación múltiple por parte de 'La Manada de Sabadell' en una nave okupada de la zona de Can Feu.

En esa declaración la joven aseguró que todo comenzó en un bar en el que estuvo con unas 20 personas hasta las 3:30 horas de la madrugada: "Luego nos fuimos a otro bar ya solo un pequeño grupo. Allí al entrar en una mesa vimos a un grupo de chicos magrebíes. Creo que uno de ellos era el que nos había estado molestando a mi amiga y a mí en el otro bar".

Cuenta la joven de tan solo 18 años que tras un rato tomando copas en el segundo local se quedó sola hablando con una camarera y con un chico: "Salí con él del bar, caminamos juntos un rato y cuando ya nos separamos fue cuando me asaltaron. Era uno de los chicos magrebíes que había visto en la mesa del segundo local. Me besó a la fuerza y me tocó por todo el cuerpo, y mis partes íntimas por debajo de la ropa".

Dice que tras ese episodio se la llevó a la nave okupada donde sucedieron los hechos y donde se encontraban los demás hombres detenidos: "Cuando llegamos discutieron. No entendía el idioma, pero por el tono y los gestos me pareció una discusión. Estaba muy oscuro y no les podía ver bien las caras. Allí pasó todo. Me violaron tres de ellos. Yo no dejaba de llorar".

"Tenía mucho miedo. Temía que me pasara algo peor aún de lo que estaba ocurriendo, por eso no me resistí. El tercero que me agredió fue quien me sacó de la nave. Me llevó caminando por la calle. Yo no dejaba de llorar", zanjó la joven ante los agentes.

'La Manada de Sabadell': las imágenes del interior de la nave okupada donde una joven sufrió una violación múltiple

La periodista Mayka Navarro ha publicado en La Vanguardia imágenes de la nave en la que se cometió la violación múltiple a una joven en Sabadell por parte de 'La Manada de Sabadell'. Además, el periodista Carlos Quílez ha explicado que otra joven pudo escapar de ese infierno al rechazar la invitación a acceder a la nave.