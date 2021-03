La madre de Gabriel Cruz, el pequeño asesinado por su madrastra Ana Julia Quezada, ha salido de su aislamiento para alzar la voz, indignada y muy afectada, ante varias situaciones que tacha de "crueles e inhumanas". Patricia Ramírez ha denunciado a un medio de comunicación por usar una imagen de su hijo y a una plataforma web por compartir imágenes "gore" de un menor, asegurando que son del pequeño.

En concreto, la madre del pequeño denuncia que hace veinte días el periódico digital 'InfoNews' publicó una foto de Gabriel "aprovechando" el aniversario de la muerte del pequeño, según ella para "captar adeptos", con un mensaje que ha asegurado que invitada a dar "likes" si al lector le dolió el fallecimiento. Así, asegura que dicha publicación pasó de 300 a 6.000 "likes" y ahora tiene más de 60.000, por lo que ha denunciado a la Policía Nacional y al juzgado la publicación y ha solicitado su retirada.

También relata otro hecho "doloroso" del que le advertía el mensaje de un familiar y "un montón de llamadas". La avisaban de que habían publicado fotografías del asesinato de Gabriel y "todo el mundo estaba viendo el cuerpo" de su hijo "muerto. "Un señor, no sabemos quién, también está denunciado", el mismo que desde una red social anima a pinchar enlaces a una "página de 'gore', con contenido y fotografías de asesinatos, mutilaciones, niños ensangrentados".

En este caso, destaca además que las imágenes que aparecen son las un niño que no es Gabriel, pero que está siendo identificado como el pequeño para atraer usuarios a este enlace. Todo ello al "amparo de un Gobierno que se ha comprometido a solucionar esto y no lo ha solucionado", ha señalado.

"He denunciado y se está investigando, pero todavía en España no tenemos los medios para que una página como ésta cierre por un trato tan degradante e inhumano como el que se está ofreciendo a mi hijo", ha sostenido. De esta forma, ha mantenido que ha tenido que "mendigar" en el juzgado de guardia como madre para que esto no pase.

"Necesito descansar, pero creo que la única manera de resolver esto que nos atañe a todos y nos dignifica a todos es pedir a nuestros representantes en el Gobierno que redacten una ley que nos proteja de las barbaridades que se cometen en redes sociales, amparados en el anonimato, en plataformas que no están en este país y que están", ha dicho Patricia en una dura intervención que ha ofrecido con la voz quebrada acompañada por su psicólogo.

En su intervención ha reclamado a los numerosos medios de comunicación que han acudido a la convocatoria el cumplimiento del código deontológico, que ella misma impulsó durante el proceso judicial que acabó con la condena a prisión permanente revisable de Ana Julia Quezada como autora del asesinato. "Creo que tenéis la oportunidad de salvar la sonrisa de Gabriel, que sí se merece que se le salve y se le proteja", ha añadido.

En este sentido, ha desvelado que en los últimos días se ha puesto en contacto con ella una productora a fin de darle a conocer que el abogado de Ana Julia Quezada está negociando un documental. "Creo que esa persona a lo único que tiene derecho es al olvido, al olvido absoluto", sentencia.