La importancia de invertir en la lucha contra el cáncer: el número de tumores en España aumenta más de lo previsto

Sólo hay un camino para ganarle la batalla al Cáncer: el de la investigación, dicen los profesionales. No obstante, la situación económica ha afectado a su financiación. "Son años duros para la comunidad científica y el cáncer no se ha quedado ajeno a los recortes que ha habido", explica Isabel Orbe, directora general de la Fundación Científica AECC.

Dato en el que coinciden las organizaciones privadas. "En España, todos sabemos que la investigación es la olvidada y donde los presupuestos casi se dedican más a la parte asistencial. La investigación es como un lujo", apunta la directora de la fundación CRIS contra el Cáncer, Marta Cardona.

No es por falta de ganas o talento de los médicos, según aseguran, sino por la escasez de recursos humanos. "No hay capacidad. No pueden liberar horas asistenciales para dedicar horas a la investigación", precisa Orbe.

En 2015, se destinaron 34 millones por concurso público a la investigación; una cifra insuficiente para costear más proyectos que hace que sean los ciudadanos particulares los que se vuelquen en esta lucha. Chema, José, Israel y Dani son el ejemplo. Entrenan todos los días desde hace dos meses.

Su objetivo es enfrentarse a la 'Titan Desert', una carrera en bicicleta por el Sáhara con la que se recaudan fondos para investigar el cáncer infantil. "He visto pequeños superar cosas muy duras en la planta, y tenemos que concienciar a la población para que se involucre. Nosotros estamos haciendo este esfuerzo por ellos", explica Daniel. Su hija de tres años padece leucemia.

Cualquiera puede ayudar a través de su web, pero no es la única iniciativa. Esta semana se entregaron al Ministerio de Sanidad más de dos millones de firmas en tres medidas contra el Cáncer. Entre ellas, la petición de una casilla en la declaración de la renta dedicada a investigaciones oncológicas.

Una investigación donde sólo es posible avanzar, según dicen los expertos, cuando pensemos que en lugar de gasto se trata de una inversión.