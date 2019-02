La dura y emotiva carta de un médico de Arnedo que dimite "incapaz de abordar jornadas de 31 horas" de trabajo

Javier Yuste, médico en el municipio riojano de Arnedo, se ha despedido de sus pacientes con un carta en la que cuenta que se siente "incapaz de abordar en condiciones óptimas una jornada de 31 horas".

Asegura que los propios médicos tendrán que hacer guardias de noche y a continuación, sin descanso, su jornada habitual. Considera que se trata de una sobrecarga de trabajo inadmisble. Así se ha expresado en una carta que ha expuesto en la que era la puerta de su consulta y que reproducimos a continuación:

"Estimados pacientes:

Aunque es muy posible que en los próximos meses hubiera dejado esta consulta por un nuevo destino, quiero informaros del motivo por el que he decidido precipitar mi marcha.

Como sabéis, las guardias de la noche en el Centro de Salud de Arnedo las ha estado cubriendo un equipo médico diferente al de las mañanas; por diversos motivos (que podéis preguntar) a partir de ahora van a ser vuestros médicos de cabecera y refuerzos quienes las tengan que hacer, empalmando un día con el siguiente. Veis a diario en la consulta la presión que tenemos por las mañanas, parecida a la que hay por las tardes en urgencias de 10:00 a 21:00 horas.

He solicitado el cese por considerarme incapaz de abordar en condiciones óptimas una jornada de 31 horas cara a un público que acude por motivos de SALUD. Recordad que a muchos de vosotros os he aconsejado no estresaros en el trabajo: se debe ser un 'buen empleado', pero sin llegar al límite.

Siento en el alma que otra vez vayáis a cambiar de médico. Perdonad los errores que haya podido cometer y los asuntos que por la precipitación se hayan quedado sin resolver juntos.

También quiero agradecer el trato recibido, tanto por los compañeros del Centro de Salud como por vosotros; desde el principio me sentí como si fuera del pueblo. Y por último también quisiera agradecer públicamente la ayuda recibida por vuestra enfermera, especialmente las difíciles primeras semanas. Sin embargo, en esto no me extenderé más porque todos conocéis su profesionalidad y buen hacer.

Cuidaos mucho y un saludo especial para los que actualmente están en el hospital o los que no pueden salir de sus casas.

Un abrazo fuerte y hasta siempre.

Javier Yuste".