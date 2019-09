Según publica el diario 'ACB', la carne mechada de la empresa gaditana 'Sabores de Paterna' tenía 110 veces más listeria de lo permitido por el reglamento europeo.

De esta forma, los datos obtenidos por la Consejería de Sanidad de Andalucía, en lo referente a la listeria, superarían los estándares que marca la Unión Europea

La Junta de Andalucía activó la alerta por 13 productos el pasado viernes y el sábado se ordenó la retirada del mercado de todos los productos de la empresa gaditana.

Por su parte, el dueño de 'Sabores de Paterna', en declaraciones a laSexta, aseguró no saber qué pudo pasar, e incluso dudó de los resultados de ese primer análisis: "Si yo hago lo que he hecho personalmente y me salen todo bien y ahora me sale esto pues tengo mis dudas, lógicamente. Este caso no es comparable con ninguno", defendió Bartolo Rodríguez.