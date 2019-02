La atención primaria, en peligro: Madrid empleará solo un médico y una enfermera por la tarde en centros de salud

No le dan cita porque su centro de salud es uno de los que está dentro de un proyecto piloto de la Comunidad de Madrid: a partir de las 18:30 horas ya no se pasa consulta; esto es, solo un médico y una enfermera para atender a los pacientes a partir de esa hora.

La medida ya se está implantando en 14 centros de la Comunidad de Madrid, que alega que es el horario que prefieren los profesionales y asegura que el 80% de las citas se piden en horarios de mañana. En un centro de salud de Vallecas se ha llegado a apedrear los cristales a modo de protesta.

Ya hay plataformas vecinales que se están organizando para movilizarse. De momento, se han recogido más de 10.000 firmas en contra. Los sindicatos calculan que cada día acuden unas 15.000 personas a a partir de las 19:00 horas.

"Más de tres millones y medio de madrileños están utilizando ahora mismo ese servicio", ha afirmado Verónica Díaz, miembro del sindicato de enfermería SATSE. En municipios como Cambados han llegado a salir a la calle para protestar por la falta de atención sanitaria en horario de tarde.

El problema se extiende a muchos pueblos y comunidades. Entre los muchos casos de afectados está el de Azza. Se pidió el día libre para llevar a su hijo al pediatra, pero: "No está, no me dijeron nada por teléfono ni el mostrador y no hay nadie para sustituirle".

Además, la alternativa que le dan es irse a otro centro de salud, que en este caso se encuentra a 45 minutos. "Encima tiene 39 de fiebre. Para mí es algo urgente", añade Azza, indignada con la situación. Vemos así que la atención primaria, la más básica, está en peligro.