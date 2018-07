Kontrol 34 dice que los encargados de la seguridad del Madrid Arena no eran vigilantes

Carlos Manzanares socio mayoritario de Kontrol 34, la empresa contratada para la seguridad interior del Madrid Arena ha destacado que cedió auxiliares y no vigilantes de seguridad al promotor Miguel Ángel Flores con quien planificó el número y distribución ''en un croquis'' unos días antes del evento.



Manzanares ha declarado en el juicio del Madrid Arena que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid y justo después, su socio en la empresa Emilio Belliard ha rechazado declarar al hacer suyas las palabras de su colega.

Nada más comenzar su declaración ha explicado que su empresa se limitó a ceder los trabajadores contratados para el evento a Diviertt, la promotora del evento que les contrató. Fue con el empresario Miguel Ángel Flores con quien planificó en un "croquis" el número y la distribución del personal. "Él decide cuantos y donde se colocan", ha asegurado.

El acusado ha querido dejar claro que Kontrol 34 no es una empresa de seguridad porque "no pueden serlo", sino que son auxiliares, aunque ha destacado que a Flores le gustaba que todos tuvieran el carné de controladores de acceso. Sobre este asunto, ha dicho que "nunca" un controlador puede ejercer labores y funciones de seguridad.

Ha manifestado que su función era asegurarse de que los 63 trabajadores, que no 75 como afirma el fiscal, "llegan a su hora y llegan bien". "Me gusta estar pendiente de mis cosas", ha dicho. "Son eventos que hay música y alcohol y me gusta quedarme para ver el comportamiento de los chicos, para comprobar que hacen bien su trabajo", ha señalado.



Ha precisado que los trabajadores a los que en todo momento se ha referido como "auxiliares" fueron cedidos por Kontrol 34 a Diviertt, por lo que él no podía dar ningún tipo de orden. "No podría darles órdenes aunque quisiera, porque los pongo a disposición de Diviertt", es decir, "ya los había cedido".



En caso de incidencia ha explicado que debía avisar a Flores o a los números 2 y 3 de Diviertt, los acusados Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo. Por eso, ha señalado a Seguriber, la empresa contratada por Madrid Espacios y Congresos (Madridec) para la seguridad exterior del evento, como la encargada de la seguridad del pabellón.

Igualmente, ha destacado que sus empleados no tenían formación alguna en asuntos de emergencias o evacuaciones. "Como mucho tenían el carné de controlador que no es ninguna formación de otro mundo", ha apuntado.



Eso sí ha dicho que no vio a sus auxiliares en los vomitorios, pese a que en los vídeos aparecen muchos de ellos en ese lugar, en concreto en el lugar donde se produjo la avalancha mortal. Manzanares ha declarado que no vio riesgo ni peligro alguno en el pabellón, ni vio avalancha alguna.