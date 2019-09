Las Kellys de Lanzarote y la Plataforma Feminista 8M denuncian en un comunicado una situación de violencia extrema que habría vivido una camarera de hotel mientras trabajaba en un hotel de la isla.

Se trata del caso de una joven de 20 años que el pasado mes de agosto sufrió un presunto intento de violación por parte de un cliente en una de las diez cadenas hoteleras "más excelentes del mundo según TripAdvisor". La agresión tuvo lugar mientras la camarera de piso limpiaba la habitación.

Después de un forcejeo con el agresor, la camarera pudo huir y pidió ayuda a sus superiores. Sin embargo, el colectivo asegura que los responsables "no la auxiliaron en absoluto, no llamaron a un médico, no llamaron a la policía". "Lejos de esto le asignaron una habitación cerca de donde se había producido el delito. No la creyeron", recoge el comunicado.

La mujer, en estado de "angustia y sintiéndose indefensa", pudo contactar con sus familiares para contarles lo ocurrido. A su vez, estos llamaron a la Policía para proceder a interponer la correspondiente denuncia. "La familia, la policía y el juez sí la creyeron", explica el texto.

"Sufrió una doble humillación"

Las organizaciones que denuncian esta agresión, sostienen que, "a la gravedad del hecho de una agresión sexual hay que sumar otros no menos graves, humillantes e indignables, como son la omisión de socorro por parte del centro de trabajo y la falta de protocolos en casos de violencias machistas".

Por ello, exigen la "elaboración de planes de Igualdad y de protocolos de actuación ante agresiones sexuales" en las empresas públicas y privadas, y piden que el personal de las corporaciones "reciban formación" específica, para que no vuelva a ocurrir un caso como este.