Juzgan al hombre que mató a su hijastro de 21 meses a palizas y lo abandonó en dentro de una maleta en Oviedo

La Fiscalía acusa a David Fuentes de haber matado a un niño de casi dos años después de darle una brutal paliza. La madre del menor es Fadila, entonces pareja de David. Los dos se sientan en el banquillo: él por asesinar y maltratar al niño y ella por no haber hecho nada para evitarlo.

Según el relato del fiscal, metieron el cadáver del niño en una maleta y lo abandonaron en las vías del tren en Oviedo. La vida del pequeño Imran, de 21 meses, era un calvario al lado de su padrastro. Según la Fiscalía, de forma habitual le maltrataba con tal violencia que llegó a romperle una costilla y una pierna.

El escrito aclara que ella siempre estaba presente pero nunca hizo nada por auxiliarle. Fadila ha declarado que no pudo llevó al niño al médico porque él le amenazaba con matarlos y además porque a pesar de las lesiones, el niño seguía jugando. "No sé nada de una fractura en una costilla. No noté que la tenía fracturada. Jugaba mucho, corria y no noté nada”, ha alegado Fadila en su declaración ante el juez.

En una de esas brutales palizas, David acabó con la vida del niño de casi dos años. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 33 años de prisión.