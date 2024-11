Sentencia pionera en España: los abuelos también tienen derecho a la conciliación familiar

Un juzgado de Santander ha dictado una sentencia pionera en España, reconoce el derecho a la conciliación laboral también para los abuelos. Este veredicto se ha producido después de que Gloria, una abuela solicitase la adaptación de su horario para poder hacerse cargo de su nieta, mientras su hija se forma por las tardes. "Ella es monoparental, y no podía ayudarla como quería, entonces me planteé decirle a la empresa que me ayudara para conciliar mejor aportando unos horarios más flexibles, pero no quisieron", ha explicado Gloria, quien ha aludido a que la empresa señalaba que debía darse prioridad a los familiares de primer grado.

Sin embargo, como ha explicado la abogada de la Unión Sindical Obrera (USO) Laura Cubas: "El artículo 34.8 fue modificado por el Real Decreto 5/203. En el cual ampliaba este derecho también a familiares de segundo grado". "No dice que tienen menos derecho que los de primer grado, tienen los mismos derechos si sus razones así los respaldan", ha añadido la letrada.

En este caso, la jueza ha estimado que sí se cumplían los requisitos, por lo tanto, la empresa ha tenido que adaptar los horarios. "Ahora voy a salir antes, lo cual me permite llegar a tiempo", ha explicado la abuela.