El juzgado de guardia de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha abierto una investigación por el accidente ferroviario en esta localidad, con un muerto y 86 heridos, todos ellos dados ya de alta, en un caso en el que los Mossos d'Esquadra tratan de averiguar las causas del siniestro.

El accidente ocurrió hacia las seis de la tarde de ayer, a unos 300 metros de la estación de Sant Boi de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), cuando el tercer vagón de un tren de mercancías que transportaba potasa y se dirigía hacia Barcelona descarriló e impactó contra la cabina de un tren de pasajeros que en aquel momento salía de la terminal. Debido al impacto, el maquinista del tren de pasajeros falleció, mientras que 86 pasajeros resultaron heridos, la mayoría leves, de forma que todos ya han sido dados de alta.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instrucción número 5 de Sant Boi, en funciones de guardia, ha abierto diligencias en relación con este accidente mortal. El juez está pendiente de que la unidad especializada de los Mossos d'Esquadra le vaya aportando la información que se derive de la investigación abierta.

Según han informado fuentes policiales, la investigación de los Mossos no se prevé que dé resultados de forma inmediata, porque requiere de una labor minuciosa para comprobar todas las posibles causas del siniestro. Los Mossos ya activaron este lunes a la unidad de drones, que sobrevolaron la zona para tener una panorámica aérea de lo ocurrido, así como a la policía científica, para llevar a cabo una inspección ocular de la zona.

También ayer la comitiva judicial, integrada por la juez, el letrado de la administración de justicia, el fiscal y el forense, se desplazó al lugar del accidente para proceder al levantamiento del cadáver. La presidenta de FGC, Marta Subirà, ha indicado que en el lugar del accidente la velocidad estaba limitada a 30 kilómetros por hora porque se están llevando a cabo unos trabajos de mantenimiento, y ha negado que sea un tramo de cambio de agujas.

"Por lo que me reportan, no es un tramo que tuviese una especial complicación ni ningún cambio que pudiera influir en esta situación", ha señalado Subirà, en declaraciones a TV3. "Tenemos que analizar si la velocidad era la correcta, si la carga (del tren de mercancías que descarriló) era la correcta ... En estos momentos no podemos determinar que esto era así, nos lo dirán los registros y a partir de ahí podremos contrastar si todo era correcto o si algún elemento no funcionó correctamente", ha añadido la presidenta de FGC.