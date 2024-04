Una jueza ha absuelto a la exmujer del productor televisivo Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, acusada de haberle enviado un correo con insultos, donde supuestamente le llamaba "patético maricón", pese a tener prohibido comunicarse con él, al considerar que no hay pruebas suficientes. En la sentencia, el juzgado penal número seis de Barcelona ha rechazado condenar a Dobrowolski por un delito de quebrantamiento de medida cautelar, por el que la Fiscalía pedía un año de prisión por supuestamente haberle enviado un mensaje al fundador del grupo musical La Trinca, pese a tener prohibido comunicarse con él.

La Fiscalía acusaba a Angela Dobrowolski de haber desobedecido un auto dictado por el juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que imponía a la procesada la prohibición de acercarse y comunicarse con Mainat en 2020, algo que incumplió dos años después con el envío de, al menos, un correo. Según la versión de la acusación pública, el 12 de marzo de 2022, sobre las 16:30 horas, Dobrowolski le envió a Josep Maria Mainat un "extenso mensaje" firmado por ella en el que le dijo cosas como "escóndete, patético maricón", y donde además le increpaba y denigraba de forma reiterada. La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, ha sostenido su absolución "en que no se ha practicado prueba de cargo suficiente que desvirtúe la presunción de inocencia de la acusada en lo que respecta a la comisión de dicho delito".

La titular del juzgado destaca que la acusada manifestó que una amiga y su pareja convivieron un tiempo con ella y tenían acceso a su ordenador y su correo, y que no fue hasta que recibió la denuncia que Dobrowolski supo que alguien había enviado un correo en su nombre. La expareja de Mainat subrayó que su amiga le confirmó que había enviado el mensaje en su nombre porque "le parecieron las palabras correctas" que había que decirle, y aunque conocía la prohibición de acercarse al productor televisivo, no sabía que eso incluía también el no poder comunicarse.

Además, Dobrowolski subrayó que la primera vez que entró en la cárcel fue por quebrantar una orden de alejamiento, y que sabía perfectamente las consecuencias que le podía acarrear hacerlo de nuevo. La jueza considera que la instrucción de este caso "ha resultado insuficiente", lo que ha generado una falta de prueba lo suficientemente consistente como para condenar a Dobrowolski, quien introdujo con su versión "una duda razonable que debe interpretarse a favor del reo". Dobrowolski está en prisión desde febrero después de haber sido condenada a dos años y medio de cárcel el pasado octubre por falsificar cheques de Mainat.